La France fait interdire la vente des iPhone 12 !

Un DAS supérieur à la norme

contrôlé les débits d’absorption spécifique (DAS) de 141 téléphones dont le téléphone iPhone 12 d'Apple

Ces exigences impliquent que les appareils soient évalués au contact du corps pour le DAS « membre » - c’est-à-dire un téléphone tenu à la main ou dans une poche de pantalon - et à une distance de 5 mm pour le DAS « tronc » - c’est-à-dire un téléphone porté dans une poche de veste ou dans un sac. Ils doivent ainsi respecter les valeurs limites réglementaires de 4 W/kg pour le DAS « membre » et 2 W/kg pour le DAS « tronc ». Les mesures de l’ANFR ont révélé une valeur de DAS « membre » dépassant cette limite, soit 5,74 W/kg. En revanche, les valeurs de DAS « tronc » sont conformes.

Une interdiction temporaire, qui pourrait aller plus loin

rien n’indique pour l’instant que l’exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé humaine

pour une communication vocale, le téléphone n’émet statistiquement qu’environ 50% du temps, le téléphone n’émettant pas lors de l’écoute. En outre, la durée moyenne d’une communication est inférieure à 3 minutes

En effet, d'après Le Parisien,Ça tombe bien, Apple vient de le retirer de son catalogue, dont la décision arrive un peu après la bataille, même il reste sur celui de bon nombre de revendeurs...Dans son communiqué, l’ANFR annonce avoir récemment. Selon les chiffres obtenus,Dans ces conditions, elle a demandé à ce que, tout du moins tant que le niveau n'est pas redescendu. A cela s'ajoute une autre petite pression. En effet, Jean-Noël Barrot, ministre chargé du Numérique et des Télécommunications, vient de lancer. Il annonce qu’il pourrait demander le rappel de tous les modèles en circulation jusqu’à présent sur le marché français...Rappelons que les valeurs limites sont avant tout des mesures de précaution, elles varient d'ailleurs selon les pays et ceux de la France sont en deçà des normes internationales (et Apple le sait). Selon l’Organisation mondiale de la santé, en l'état des connaissances,. Contactée par l’AFP, Apple a apparemment assuré queEn pratique, rappelons que le smartphone n'émet jamais autant d'ondes sur une période prolongée, comme l'ANFR le précise sur son site :