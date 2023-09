iPhone 15 : l'USB-C permet de recharger d'autres appareils

Les iPhone 15 peuvent recharger d'autre appareils

Toujours pas de charge inversée

L'USB-C est plus polyvalent que le Lightning, et l, ou tout autre appareil qui pourra se contenter de la puissance délivrée par les derniers smartphones de Cupertino. Sur ce point d'ailleurs, la fiche technique d'Apple reste un peu floue, Cupertino n'indiquant pas clairement quelle puissance délivrent les ports USB-C des i Phone 15 et iPhone 15 Pro , comme les AirPods (cités par Apple lors de la keynote pour la recharge via l'USB-C des iPhone 15) ou les Apple Watch. Il ne sera toutefois pas intéressant de tenter de recharger des appareils nécessitant davantage de puissance, comme un Mac, la recharge serait trop lente et viderait la batterie de l'iPhone sans ajouter beaucoup d'autonomie en contrepartie.Apple ne communique pas sur la charge inversée de l'iPhone, permettant de charger un appareil en sans fil en le posant sur le dos du smartphone. Cette fonctionnalité disponible depuis longtemps dans le monde Android a été maintes fois évoquée par les rumeurs comme une potentielle nouveauté des iPhone au fil des ans. D'ailleurs,, mais uniquement ce périphérique à notre connaissance.