L'Apple Store en ligne est fermé ! (Rendez-vous à 14H pour commander un iPhone 15)

Plus que cinq heures à attendre !

L'iPhone 15, un digne héritier de l'iPhone 14 Pro

Dévoilés mardi soir,et peut-être que cette année, les précommandes seront mieux gérées dans les quinze premières minutes.(une fonction de sauvegarde de caddie que les pros du shopping maitrisent tout à fait à l'approche des soldes ou des ventes privées). Ce dernier permet de configurer sa commande : modèle, couleur, stockage, reprise ou pas, Apple Care ou pas, jusqu'au choix du moyen de paiement.Pour rappel, Apple a conservé les deux tailles de 6,1 pouces pour l' iPhone 15 et 6,7 pouces pour l' iPhone 15 Plus (la même taille que le Pro Max) et l'écran OLED est désormais capable d'offrir une luminosité en pic de 2 000 nits.Les iPhone 15 héritent de lades iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max et disposent d'une face avant réalisée dans un moule unique, facilitant certainement les réparations. Les nouveaux smartphones disposent également de la puce U2 Ultra-wideband capable de localiser un appareil compatible 3 fois plus loin qu'auparavant.(et un zoom 2x en utilisant seulement 12 des 48 mégapixels du capteur principal) équivalent 26mm ouvrant à ƒ1.6 qui a l'air identique à celui de l'iPhone 14 Pro... ce qui permet de zoomer dans les vidéos 4K notamment.Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max conservent les dalles OLED 6,1 pouces et 6,7 pouces dotées de la, mais proposent cette année des. Ils sont en plus doté d'une puce A17 Pro (3nm), d'un Bouton Action personnalisable.Coté photo/vidéo, ils embarquent. Les performances sont améliorées avec de meilleurs résultas en basse lumière et des clichés 48MP en HEIF. L'interface pour passer d'un capteur à l'autre a été revue, le nouveau mode Portrait en 24 mégapixels est plus détaillé, et les modes Nuit et SmartHDR ont été optimisés.L'iPhone 15 Pro Max se distingue cette année du 15 Pro en embarquant. Il s'agit d'un tétra-prisme et non pas d'un objectif périscope comme évoqué par les rumeurs. Les deux versions Pro disposent d'un ultra grand angle 12 mégapixels équivalent 13mm ouvrant à ƒ2.2 et permettant de passer en mode macro. L'iPhone 15 Pro Max disposera donc avec ses trois optiques d'une plage focale allant de 13 à 120mm.