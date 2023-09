Foxconn ne veut plus de pénurie d'iPhone pour Noël (Apple non plus)

Sécuriser la production au maximum

allait doubler les emplois

toujours plus en Inde au cours des 12 prochains mois

Joyeux anniversaire, Monsieur le premier ministre. Sous votre mandat, Foxconn a connu une croissance fluide et rapide en Inde. Nous travaillerons encore plus dur pour vous offrir un cadeau d’anniversaire plus important l’année prochaine, dans le but de doubler nos emplois, les IDE et la taille de notre entreprise en Inde .

Plus jamais de pénurie d'iPhone pour Noël !

En effet, sur LinkedIn et à l'occasion de l'anniversaire du premier ministre indien, V Lee -- a posté une petite carte postale de circonstance. Il en a profité pour déclarer que la sociétéet investir(plusieurs milliards).Pour rappel, Foxconn possède déjà une usine d'iPhone dans l'État du Tamil Nadu, qui emploie. En août, l'État du Karnataka a déclaré que Foxconn investiraitdans deux projets dans l'État portant sur certains composants du châssis des iPhone et la fabrication de puces.Il faut dire que lpour le groupe taïwanais qui est en charge de 80% de la production mondiale d' iPhone . L'année dernière, l'activité avait tourné au scénario catastrophe avec un retour du COVID entrainant une pénurie d' iPhone 14 Pro Pro Max juste avant Noël.Un des buts recherché est donc de diviser les risques. Pour Foxconn, il serait peu probable qu'une situation semblable touche la Chine et l'Inde en même temps,...! De toute évidence, Apple souhaite s'assurer que Foxconn puisse assumer la production des iPhone 15 quoiqu’il arrive.Notons que le dernier investissement du Groupe avait d’ailleurs été l’occasion de faire pression pour assouplir le droit du travail local (notamment au niveau de la durée quotidienne et maximale, mais aussi des heures supplémentaires). Auparavant, les autorités locales ont déjà approuvé le développement d'une usine dans la région qui devrait fournir 50 000 emplois et qui ouvriraient en avril 2024.