iPhone 15 : du stockage iCloud gratuit le temps de configurer l'appareil

Du stockage gratuit pour configurer un nouvel iPhone

Comment procéder

Créer une sauvegarde temporaire des données de votre iPhone ou iPad actuel



• Accédez à Réglages > Général.



• Faites défiler vers le bas et touchez Transférer ou réinitialiser l’[Appareil].



• Sous « Préparez-vous pour votre nouvel [Appareil] », touchez Démarrer.



• Si la mention « La sauvegarde iCloud est désactivée » apparaît, touchez « Activer la sauvegarde pour procéder au transfert ».



• Si vous ne disposez pas de suffisamment d’espace de stockage iCloud, un message indiquant que vous pouvez bénéficier gratuitement d’espace de stockage iCloud supplémentaire s’affiche. Touchez Continuer.



• Si ce message ne s’affiche pas, vous disposez de suffisamment d’espace de stockage iCloud pour sauvegarder les données de votre iPhone ou iPad dans iCloud.



• Patientez jusqu’à la fin de la sauvegarde.



• Si votre nouvel iPhone ou iPad ne vous parvient pas dans les 21 jours, vous pouvez profiter de 21 jours supplémentaires pour restaurer votre sauvegarde temporaire avant sa suppression. Sur votre iPhone ou iPad actuel, accédez à Réglages et touchez « Conserver ma sauvegarde plus longtemps »



Restauration de votre sauvegarde temporaire sur votre nouvel iPhone ou iPad



• Allumez votre nouvel iPhone ou iPad, puis suivez les instructions qui s’affichent à l’écran pour démarrer la configuration.



• Sur l’écran Apps et données, touchez Restaurer à partir d’une sauvegarde iCloud.

Connectez-vous à iCloud avec votre identifiant Apple et votre mot de passe.



• Sélectionnez votre sauvegarde iCloud la plus récente.



• Patientez jusqu’à la fin de la restauration.

Depuis iOS 15, Apple propose une fonctionnalité fort pratique et pourtant méconnue. Cette sauvegarde sera temporaire et effective juste le temps de passer d'un périphérique à un autre. Pour une fois que le stockage n'est pas facturé au prix de l'or chez Apple, et même si cela reste temporaire, ce serait dommage de s'en priver. La sauvegarde pourra être réalisée en Wi-Fi ou en 5G pour les iPhone et iPad compatibles.