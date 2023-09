Tim Cook s'offre une petite virée en Espagne pour promouvoir l'iPhone 15 !

Foot, resto, mode, jeux vidéo, dessins !

C’est en effet à Madrid que le CEO d’Apple a passé son weekend, en débutant par l’institution locale : le. Ainsi, dans un premier post sur X, on peut le voir avec les joueurs et le président du club Florentino Pérez. À noter que ce dernier lui avait réservé une petite surprise avecIl a ensuite pu faire une pause pour le déjeuner pour unDavid Muñoz au cœur de Madrid. En bon VRP, il le remercie d'ailleurs pour avoir partagé sa façon d'utiliser l' iPhone 15 Pro Max dans son processus créatif.On a pu ensuite le voir dans l'Apple Store Puerta Del Sol et dans la EFTI |. Il a ainsi pu voir comment l’enseignement se faisait également en intégrant l'iPhone dans le cursus éducatif.Puis, entre deux repas dans des restaurants et la visite de quelques artistes,, dans un superbe bassin où l'on aimerait bien faire quelques longueurs. On a pu le voir en grande discussion sur les fonctionnalités d'accessibilité et la façon dont elle utilise son Apple Watch lors de ses entraînements.Avant de repartir, il a fait un détour par le stade, où il a(victoire de l'Atlético 3 à 1).Enfin, un dernier post est venu remercier, non sans faire une dernière fois la promotion de l'iPhone 15 Pro Max, avec un très beau cliché du photographe Erea Azurmendi qui