Photomator vers une totale prise en charge du HDR des iPhone 15

une prise en charge complète du HDR des iPhone 15

1600 nits de luminosité de pointe, parfait pour visualiser et capturer des photos HDR

Cela se traduit par un contraste exceptionnel, des blancs plus brillants et des couleurs plus riches, ce qui permet à vos photos de refléter plus étroitement la vie réelle. Lorsqu'elles sont comparées côte à côte, les photos SDR (gamme dynamique standard) semblent plus plates et moins vives, tandis que les photos HDR sont nettement plus vives

TÉLÉCHARGEMENT ET DISPONIBILITÉ

Photomator by Pixelmator Team Pixelmator Team Télécharger

Dans un article de blog,. Pour cela l’éditeur des logiciels de retouche met en avant les nombreuses avancées de l’ iPhone 15 , notamment lesL’éditeur en profite pour rappeler les avantages du HDR ou plage dynamique élevée, qui permet d’obtenir plus de détails dans les zones lumineuses et sombres des photos et de voir une plus large gamme de couleurs :En outre,. Ainsi, il font une belle publicité aux derniers iPhone 15 (mais également les iPhone 14 Pro ), Mac et iPad intégrant soit un écran XDR soit un Pro Display XDR, adaptés à la visualisation de contenu HDR.Enfin, on a droit à une déclaration d’amour pour iOS 17, iPadOS 17 et macOS 14, qui sont indispensables pour travailler avec des photos HDR dans Photomator. Pixelmator, indique en effet que(soit un abonnement à 5,49 euros par mois ou 34,99 euros par an). Il nécessite iOS/iPadOS 14.2 ou version ultérieure sur iPhone et iPad ou bien macOS 13.0 ou version ultérieure. Pour un achat complet à vie, il vous en coûtera 99,99 euros.