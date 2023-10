Quel smartphone a explosé les ventes en France cet été ?

L'iPhone est le chouchou des Français

Et dans les autres pays, il se passe quoi ?

Alors que certains s'interrogent sur l' opportunité de passer ou non à l'iPhone 15 ! En effet,vient de publier une analyse sectorielle, mettant en avant les ventes de smartphones dans 8 pays, incluant -une fois n'est pas coutume- la France.Ainsi,, avec l' iPhone 14 (1er), l' iPhone 14 Pro (3e) et l' iPhone 14 Pro Max (4e), laissant les deux autres à Samsung avec deux de ses derniers smartphones, le Galaxy S23 et le S23 Plus.(peut-être en lien avec une promotion avec un opérateur) offrant quatre places à Apple. En Chine, les consommateurs ont plébiscité d'autres modèles -patriotisme oblige- comme l'Oppo A58 et le Vivo Y53t, mais l'iPhone 14 Pro Max reste en tête.En Allemagne, ce sont les mêmes modèles qu'en France mais dans le désordre, l'iPhone 14 Pro étant en haut. Au Royaume-Uni, les ventes sont encore plus fortes pour l'iPhone 14 Pro Max (avec un Galaxy A14 5G dans le top 5).. Enfin, au Japon, on préfère les anciens modèles avec l'iPhone 13 et l'iPhone SE (sans doute pour des questions de prix).