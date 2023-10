L'iPhone 15 aurait connu un très bon lancement dans un marché morose

Un marché morose...

largement due à la reprise plus lente qu'attendue de la demande des consommateurs

... mais une reprise en vue

nombre le plus faible jamais enregistré depuis 2013

. Soit un niveau historiquement le plus faible atteint depuis 2013. La baisse des ventes sur un an estDans le détail, Samsung emporterait la plus haute marche du podium (avec 20% des parts de marché),. Toutefois, il convient de relativiser car l'iPhone se vend un peu moins bien depuis les douze derniers mois (-9%) que ces principaux concurrents qui oscillent entre -13 et -15%.Mais il n'y a pas lieu d'être surpris., qui succédait déjà à une année 2022 plutôt morose. L'an passé, les ventes avaient chuté de 11% pour descendre 1,21 milliard d'unités, il s'agissait déjà dud'après IDC.Toutefois, l'espoir est parmi car le marché a connu une légère reprise de 2% entre le deuxième et le troisième trimestre.-et Tim Cook sera très heureux de l'annoncer le 2 novembre prochain- grâce au lancement des iPhone 15 , et ce, nonobstant des