Le Samsung Galaxy S24 possédera un traducteur en temps réel !

Une traduction en temps réel

traduire en temps réel de l'audio et du texte pendant une communication

simple à activer que des sous-titres

Samsung Gauss

Samsung Gauss Code

Samsung Gauss Image

parce qu'il est intégré à la fonction native d'appel, il n’aura pas à se tracasser avec des applications tierces. Les traductions audio et textuelles apparaîtront en temps réel pendant que vous parlez, ce qui rend l'appel de quelqu'un qui parle une autre langue aussi simple que d'activer les sous-titres codés lorsque vous diffusez une émission. Parce qu'il s'agit de l'IA Galaxy sur l'appareil, vous pouvez être sûr que, quel que soit le scénario, les conversations privées ne quittent jamais votre téléphone.

La fonction permettra de. Elle fonctionnerait deet serait aussi. Si le principe semble être acquis, on ne sait pas encore combien de langues seront prises en charge. Dénommée “ Gauss”, cette IA fait référence à(1777-1855), mathématicien, astronome et physicien allemand de renom.Pour cela, la firme a créé le, son. Ce dernier sera utilisé par un bot conversationnel prénommé, qui vient ici concurrencer ChatGPT.A cela, s’ajoute une nouvelle IA, dont le rôle sera deEnfin, son dernier outilpermettra de générer des images (et viendra marcher sur les platebandes de Midjourney). Pour le moment, Gauss est tenu bien au chaud et est réservé aux employés de Samsung.Sur son blog, la firme indique :