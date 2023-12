Des puces gravées en 2nm pour l'iPhone 17 Pro ( et 1,4nm dès 2027) !

Des puces en 2nm pour l'iPhone 17 Pro

Plus de transistors, plus de puissance, moins de consommation

Alors que les puces A17 Pro, M3, M3 Pro et M3 Max gravées en 3nm sont encore chaudes,Selon les plans du fondeur, le nœud de gravure en 3nm serait à nouveau de la partie l'année prochaine dans une version modifiée (passant de la technologie de gravure N3B à N3E) pour les puces A18 des iPhone 16 Pro (oui, il faut suivre).Pour la suite,(je vous avais prévenu et ce n'est pas terminé) grâce au processus de gravure N2, qui évoluerait en N2P (toujours en 2nm donc) l'année suivante pour l'A20 des iPhone 18 Pro.(avec un processus cette fois nommé A14, car pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué), que TSMC prévoit de lancer dès 2027, à temps pour les iPhone 19 Pro.Comme nous avons pu le voir avec les puces A17 Pro et celles de la gamme M3 gravées en 3nm,. Certaines évolutions étant plus drastiques que d'autres, en fonction de la maîtrise du processus couplée aux progrès de l'architecture en elle-même.A chaque évolution, il faut également répondre aux exigences du marketing, qui ne saurait accepter (et surtout vendre) des puces nettement moins énergivores d'une année sur l'autre, mais avec des performances qui stagnent. Enfin,, que ce soit par des difficultés de mise en place de la technologie, des machines de productions qui tardent à être livrées,