Surprise ! iOS 17.2 débloque la charge Qi2 sur les iPhone 13 et 14 !

hardware

Qi2, c'est quoi ?

Alors que l'on pensait que seuls les derniers iPhone 15 et 15 Pro bénéficiaient de la charge Qi2, cette mise à jourIl est, même si l'on pourrait aussi imaginer que la rétro-compatibilité ne soit pas si compliquée à implémenter. Après tout, ces appareils géraient déjà la charge sans-fil à 15W, mais avec une norme propriétaire.En réalité,. L'intérêt est surtout de pouvoirPour le moment,, mais la déferlante pourrait arriver d'ici le printemps prochain. Une centaines d'appareils est en cours de certification, et cela permettra surtout de faire baisser les prix. Belkin a déjà annoncé ses propres modèles mais l'on attend surtout des modèles plus économiques ces prochaines semaines.