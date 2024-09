iPhone 16 : le retour des files d’attente devant les Apple Store [photos]

Le retour des files d’attente !

Petit tour des Apple Store au lancement de l’iPhone 16

En effet, les longues lignes disparates et les campements de fortune -qui s'étaient considérablement- semblentComme chaque année, certains Apple Store misent à fond sur la décoration. C’est le cas une fois de plus, cette fois décoré aux trois couleurs bleu-rose-orange -le fameux effet Glowing- signifiant l’arrivée d’Apple Intelligence sur l'iPhone 16.À un détail près toutefois ! En effet si tous les lecteurs de Mac4ever savent que l’IA n’arrivera pas tout de suite, qu’en est-il des autres utilisateurs moins aguerris ? Ce décalage impactera-t-il le lancement et les premières ventes de cette année ?Ces files d’attente étaient toujours un peu présentes avec l'iPhone 14 et l’iPhone 15. Mais elles restaient tout de même moins impressionnantes que par le passé. Au travers des posts pour l'iPhone 16 de cette année, on retrouve la haie d’honneur et les applaudissements à l’ouverture des magasins.En attendant, il se met aussi à posté sur X, et le Fifth Avenue semble encore avoir sa préférence.N’hésitez a pas à nous envoyer vos photos ! Cette news sera mise à jour constamment :-)