iPhone 16 : des batteries plus simples à remplacer ?

Des batteries plus simples à remplacer dès l'iPhone 16 ?

vieux

Place à l'électroadhésion

Voilà à quoi pourraient ressembler les prochaines batteries d'Apple

Si vous êtes assezexpérimenté pour avoir eu les premières générations de smartphones, vous avez certainement été obligé à un moment ou à un autre. Même si certains peuvent penser que c'était le bon vieux temps, les nouvelles générations de smarpthones ont beaucoup évolué et ne proposent plus un accès aussi simple à la batterie.Après avoir fait un usage non modéré de colle (comme tous les constructeurs), puis avoir opté pour des languettes permettant de simplifier (un peu) le remplacement des batteries,Selon les sources de The Information , avant de généraliser cette méthode à l'ensemble de la gamme pour les iPhone 17.Pour cela, Cupertino laisserait de côté ses batteries enrobée d'une pellicule non conductrice noire, mais utiliserait(également en métal). Cette méthode nécessiterait donc des outils particuliers mais simplifierait le retrait de la batterie pour les techniciens disposant du bon matériel. Bien entendu, il faudrait toujours ouvrir l'iPhone pour accéder à la batterie et cette nouvelle méthode d'électroadhésion ne changerait pas grand chose pour le grand public.