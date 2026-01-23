Realme P4 Power 5G : un smartphone avec une batterie de 10 001 mAh, c'est possible

On en dit quoi ?



On ne va pas se mentir, 10 001 mAh dans un smartphone, c'est canon. C'est clairement un argument de dingue pour tous ceux qui passent leur temps à chercher une prise. Par contre, on parle pour l'instant, hélas, d'un lancement uniquement en Inde à un prix estimé autour de 23 000 roupies, soit environ 250 euros. Reste à voir si Realme compte exporter ce P4 Power en Europe, peut-être sous un autre non. Parce que franchement, entre les utilisateurs intensifs et ceux qui partent en randonnée sans batterie externe, il y aura clairement des amateurs pour un tel produit.