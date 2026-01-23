Realme P4 Power 5G : un smartphone avec une batterie de 10 001 mAh, c'est possible
Realme s'apprête à lancer un smartphone avec une batterie de 10 001 mAh. Oui, vous avez bien lu. Le P4 Power 5G sera présenté le 29 janvier en Inde avec une autonomie qui promet de tenir un jour et demi.
Realme a décidé de frapper fort avec ce P4 Power 5G. La marque chinoise annonce une batterie de 10 001 mAh, ce qui en fait tout simplement le smartphone avec la plus grosse capacité du marché. Pour donner une idée, c'est presque le double de ce qu'on trouve habituellement sur un téléphone haut de gamme. Realme promet 32,5 heures de streaming vidéo en continu et affirme qu'après deux heures de jeu, il resterait encore 86% de batterie. Le tout avec une charge rapide 80W et même une charge inversée 27W pour dépanner un autre appareil.
Côté écran, le P4 Power embarque une dalle AMOLED incurvée de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution 1,5K. La luminosité maximale atteint 6 500 nits. Pour le processeur, Realme a opté pour le MediaTek Dimensity 7400, accompagné de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. L'appareil photo principal est un capteur Sony IMX882 de 50 MP, avec un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur de 2 MP. À l'avant, on retrouve un selfie de 16 MP.
Malgré cette batterie énorme, le P4 Power affiche un poids de 218 grammes grâce à une technologie de batterie silicium-carbone. Realme mise sur un design baptisé TransView avec une finition bicolore : mat en bas, semi-transparent en haut. Trois coloris seront disponibles : TransSilver, TransOrange et TransBlue. Le téléphone est certifié IP68/69 et MIL-STD-810H pour résister aux conditions difficiles. Il tourne sous Android 16 avec Realme UI 7.0 et bénéficiera de trois ans de mises à jour Android et quatre ans de correctifs de sécurité.
On ne va pas se mentir, 10 001 mAh dans un smartphone, c'est canon. C'est clairement un argument de dingue pour tous ceux qui passent leur temps à chercher une prise. Par contre, on parle pour l'instant, hélas, d'un lancement uniquement en Inde à un prix estimé autour de 23 000 roupies, soit environ 250 euros. Reste à voir si Realme compte exporter ce P4 Power en Europe, peut-être sous un autre non. Parce que franchement, entre les utilisateurs intensifs et ceux qui partent en randonnée sans batterie externe, il y aura clairement des amateurs pour un tel produit.
