Stop à iCloud payant : cette solution locale veut reprendre le contrôle de votre iPhone
Article sponsorisé - Publié le - Bon Plan
Finder qui plante en plein transfert, iCloud qui réclame un abonnement supplémentaire dès que le stockage sature, iTunes désormais relégué au passé… Avec l’arrivée de l’iPhone 17 sous iOS 26, ces frustrations bien connues refont surface. Comment migrer plusieurs années de photos, vidéos et messages sans prendre de risques ?
Face à cette dépendance au cloud et aux contraintes d'Apple, de plus en plus d’utilisateurs cherchent une alternative locale, rapide et fiable. C’est précisément la promesse de DearMob iPhone Manager : redonner le contrôle total sur ses données, sans compromis.
DearMob iPhone Manager se présente comme un remplaçant cohérent aux outils Apple. Là où Finder ou encore iCloud fragmentent les usages, ce logiciel centralise sauvegarde, restauration, transfert et gestion quotidienne dans une seule interface.
Compatible avec iOS 26 et toute la gamme iPhone 17 (Pro, Pro Max et Air), il repose sur une approche locale qui permet de garder un contrôle complet sur ses fichiers. Trois piliers structurent l’ensemble : rapidité, flexibilité et sécurité, le tout avec une interface accessible même aux moins technophiles.
Bonne nouvelle ! Le logiciel bénéficie actuellement d’une offre spéciale : une licence à vie affichée avec 62% de réduction, accompagnée de trois bonus. Une promotion limitée dans le temps qui peut intéresser ceux qui cherchent une solution durable.
DearMob iPhone Manager à - 62% (avec 3 bonus inclus)
La sauvegarde constitue le cœur du système. DearMob propose un backup complet en un clic, mais aussi une approche plus fine : extraire uniquement les photos d’un album, archiver des messages sur une période précise ou isoler certaines vidéos. La restauration s’effectue sans effacer les données existantes, contrairement à iTunes qui imposait une réinitialisation complète. Le logiciel prend en charge les disques externes et SSD, avec une option de chiffrement pour les données sensibles.
DearMob iPhone Manager à - 62% (avec 3 bonus inclus)
Côté photos, la gestion est bidirectionnelle : de l’iPhone vers l’ordinateur, mais aussi dans l’autre sens. Les fichiers HEIC, ProRAW, JPEG ou PNG sont transférés dans leur qualité d’origine, sans compression destructive. L’export d’une photothèque complète ou partielle se fait simplement, avec un classement par albums, dates ou dossiers personnalisés.
Les vidéos et fichiers audio bénéficient du même traitement. Import et export de musique sans limitation, gestion des vidéos 4K avec compression possible à la volée si nécessaire. Les formats incompatibles sont automatiquement convertis, et les protections DRM peuvent être levées sans surcoût. Les bibliothèques volumineuses se déplacent rapidement, sans les lenteurs souvent constatées avec Finder.
Au-delà des médias, DearMob gère contacts, SMS, calendriers, livres, sonneries, mémos vocaux et podcasts. Les échanges fonctionnent entre iPhone, iPad et ordinateurs Mac ou Windows. L’iPhone peut même servir de clé USB, tandis que les conversions de fichiers assurent la compatibilité avec iOS. Là encore, la suppression des DRM est incluse.
La sécurité est intégrée à tous les niveaux. Les sauvegardes peuvent être chiffrées, les données restent stockées localement sans passer par le cloud, et l’éditeur affirme ne collecter aucune donnée personnelle. Côté performances, les chiffres annoncés sont parlants : 100 photos 4K transférées en environ 8 secondes, 100 morceaux en 35 secondes et un film d’1 Go en 50 secondes.
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Le logiciel vise un public large. Les utilisateurs souhaitant une sauvegarde simple apprécieront sa facilité d’utilisation. Les créateurs de contenu et photographes, souvent confrontés à des volumes importants, bénéficieront de la vitesse et du respect de la qualité originale. Ceux qui refusent de confier leurs données au cloud y trouveront une alternative solide. Enfin, les entreprises et administrateurs IT pourront gérer plusieurs appareils de manière centralisée.
La prise en main ne nécessite aucune compétence particulière, mais on pourrait toujours aller jeter un coup dans la FAQ qui est plutôt bien fournie :
Sauvegarde, restauration, transfert ou gestion des fichiers s’effectuent ensuite en quelques clics, avec une courbe d’apprentissage très rapide.
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Cette promotion Holiday 2026 représente une opportunité concrète : une licence à vie à prix réduit avec 62% de remise et trois bonus inclus. Une fenêtre limitée dans le temps. Pour une durée limitée, la licence à vie est proposée à 29,95 €. Elle inclut toutes les mises à jour futures, un support technique prioritaire, une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours et un paiement unique, sans abonnement.
DearMob iPhone Manager à - 62% (avec 3 bonus inclus)
Face à cette dépendance au cloud et aux contraintes d'Apple, de plus en plus d’utilisateurs cherchent une alternative locale, rapide et fiable. C’est précisément la promesse de DearMob iPhone Manager : redonner le contrôle total sur ses données, sans compromis.
Une alternative tout-en-un à l’écosystème Apple
DearMob iPhone Manager se présente comme un remplaçant cohérent aux outils Apple. Là où Finder ou encore iCloud fragmentent les usages, ce logiciel centralise sauvegarde, restauration, transfert et gestion quotidienne dans une seule interface.
Compatible avec iOS 26 et toute la gamme iPhone 17 (Pro, Pro Max et Air), il repose sur une approche locale qui permet de garder un contrôle complet sur ses fichiers. Trois piliers structurent l’ensemble : rapidité, flexibilité et sécurité, le tout avec une interface accessible même aux moins technophiles.
Bonne nouvelle ! Le logiciel bénéficie actuellement d’une offre spéciale : une licence à vie affichée avec 62% de réduction, accompagnée de trois bonus. Une promotion limitée dans le temps qui peut intéresser ceux qui cherchent une solution durable.
DearMob iPhone Manager à - 62% (avec 3 bonus inclus)
Sauvegarde et restauration intelligentes
La sauvegarde constitue le cœur du système. DearMob propose un backup complet en un clic, mais aussi une approche plus fine : extraire uniquement les photos d’un album, archiver des messages sur une période précise ou isoler certaines vidéos. La restauration s’effectue sans effacer les données existantes, contrairement à iTunes qui imposait une réinitialisation complète. Le logiciel prend en charge les disques externes et SSD, avec une option de chiffrement pour les données sensibles.
DearMob iPhone Manager à - 62% (avec 3 bonus inclus)
Transfert et gestion des photos
Côté photos, la gestion est bidirectionnelle : de l’iPhone vers l’ordinateur, mais aussi dans l’autre sens. Les fichiers HEIC, ProRAW, JPEG ou PNG sont transférés dans leur qualité d’origine, sans compression destructive. L’export d’une photothèque complète ou partielle se fait simplement, avec un classement par albums, dates ou dossiers personnalisés.
Vidéos et musique sans contraintes
Les vidéos et fichiers audio bénéficient du même traitement. Import et export de musique sans limitation, gestion des vidéos 4K avec compression possible à la volée si nécessaire. Les formats incompatibles sont automatiquement convertis, et les protections DRM peuvent être levées sans surcoût. Les bibliothèques volumineuses se déplacent rapidement, sans les lenteurs souvent constatées avec Finder.
Une gestion complète des fichiers
Au-delà des médias, DearMob gère contacts, SMS, calendriers, livres, sonneries, mémos vocaux et podcasts. Les échanges fonctionnent entre iPhone, iPad et ordinateurs Mac ou Windows. L’iPhone peut même servir de clé USB, tandis que les conversions de fichiers assurent la compatibilité avec iOS. Là encore, la suppression des DRM est incluse.
Sécurité, confidentialité et performances
La sécurité est intégrée à tous les niveaux. Les sauvegardes peuvent être chiffrées, les données restent stockées localement sans passer par le cloud, et l’éditeur affirme ne collecter aucune donnée personnelle. Côté performances, les chiffres annoncés sont parlants : 100 photos 4K transférées en environ 8 secondes, 100 morceaux en 35 secondes et un film d’1 Go en 50 secondes.
DearMob iPhone Manager à - 62% (avec 3 bonus inclus)
À qui s’adresse cette solution ?
Le logiciel vise un public large. Les utilisateurs souhaitant une sauvegarde simple apprécieront sa facilité d’utilisation. Les créateurs de contenu et photographes, souvent confrontés à des volumes importants, bénéficieront de la vitesse et du respect de la qualité originale. Ceux qui refusent de confier leurs données au cloud y trouveront une alternative solide. Enfin, les entreprises et administrateurs IT pourront gérer plusieurs appareils de manière centralisée.
La prise en main ne nécessite aucune compétence particulière, mais on pourrait toujours aller jeter un coup dans la FAQ qui est plutôt bien fournie :
1. Installer le logiciel sur Mac ou PC
2. Connecter l’iPhone, iPad ou iPod via USB (ou Wi-Fi si déjà configuré)
3. Accéder à toutes les fonctions depuis une interface claire
2. Connecter l’iPhone, iPad ou iPod via USB (ou Wi-Fi si déjà configuré)
3. Accéder à toutes les fonctions depuis une interface claire
Sauvegarde, restauration, transfert ou gestion des fichiers s’effectuent ensuite en quelques clics, avec une courbe d’apprentissage très rapide.
DearMob iPhone Manager à - 62% (avec 3 bonus inclus)
Une offre limitée à saisir
Cette promotion Holiday 2026 représente une opportunité concrète : une licence à vie à prix réduit avec 62% de remise et trois bonus inclus. Une fenêtre limitée dans le temps. Pour une durée limitée, la licence à vie est proposée à 29,95 €. Elle inclut toutes les mises à jour futures, un support technique prioritaire, une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours et un paiement unique, sans abonnement.
DearMob iPhone Manager à - 62% (avec 3 bonus inclus)