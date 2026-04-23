Stop à iCloud payant : cette solution locale veut reprendre le contrôle de votre iPhone

Une alternative tout-en-un à l’écosystème Apple

Sauvegarde et restauration intelligentes

Transfert et gestion des photos

Vidéos et musique sans contraintes

Une gestion complète des fichiers

Sécurité, confidentialité et performances

À qui s’adresse cette solution ?

1. Installer le logiciel sur Mac ou PC

2. Connecter l’iPhone, iPad ou iPod via USB (ou Wi-Fi si déjà configuré)

3. Accéder à toutes les fonctions depuis une interface claire

Une offre limitée à saisir



Cette promotion Holiday 2026 représente une opportunité concrète : une licence à vie à prix réduit avec 62% de remise et trois bonus inclus. Une fenêtre limitée dans le temps. Pour une durée limitée, la licence à vie est proposée à 29,95 €. Elle inclut toutes les mises à jour futures, un support technique prioritaire, une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours et un paiement unique, sans abonnement.



DearMob iPhone Manager à - 62% (avec 3 bonus inclus)

. Là où Finder ou encore iCloud fragmentent les usages, ce logiciel centralise sauvegarde, restauration, transfert et gestion quotidienne dans une seule interface.Compatible avec iOS 26 et toute la gamme iPhone 17 (Pro, Pro Max et Air), il repose sur une approche locale qui permet de garder un contrôle complet sur ses fichiers. Trois piliers structurent l’ensemble :, le tout avec une interface accessible même aux moins technophiles.Bonne nouvelle !. Une promotion limitée dans le temps qui peut intéresser ceux qui cherchent une solution durable.La sauvegarde constitue le cœur du système. DearMob propose un backup complet en un clic, mais aussi: extraire uniquement les photos d’un album, archiver des messages sur une période précise ou isoler certaines vidéos., contrairement à iTunes qui imposait une réinitialisation complète. Le logiciel prend en charge les disques externes et SSD, avec une option de chiffrement pour les données sensibles.: de l’iPhone vers l’ordinateur, mais aussi dans l’autre sens. Les fichiers HEIC, ProRAW, JPEG ou PNG sont transférés dans leur qualité d’origine, sans compression destructive. L’export d’une photothèque complète ou partielle se fait simplement, avec un classement par albums, dates ou dossiers personnalisés.Les vidéos et fichiers audio bénéficient du même traitement. Import et export de musique sans limitation, gestion des vidéos 4K avec compression possible à la volée si nécessaire.. Les bibliothèques volumineuses se déplacent rapidement, sans les lenteurs souvent constatées avec Finder.Au-delà des médias,Les échanges fonctionnent entre iPhone, iPad et ordinateurs Mac ou Windows. L’iPhone peut même servir de clé USB, tandis que les conversions de fichiers assurent la compatibilité avec iOS. Là encore, la suppression des DRM est incluse.Les sauvegardes peuvent être chiffrées, les données restent stockées localement sans passer par le cloud, et l’éditeur affirme ne collecter aucune donnée personnelle. Côté performances, les chiffres annoncés sont parlants :Le logiciel vise un. Les utilisateurs souhaitant uneapprécieront sa facilité d’utilisation. Les, souvent confrontés à des volumes importants, bénéficieront de la vitesse et du respect de la qualité originale. Ceux qui refusent de confier leurs données au cloud y trouveront une alternative solide. Enfin, lespourront gérer plusieurs appareils de manière centralisée.La prise en main ne nécessite, mais on pourrait toujours aller jeter un coup dans la FAQ qui est plutôt bien fournie :Sauvegarde, restauration, transfert ou gestion des fichiers s’effectuent ensuite en quelques clics, avec une courbe d’apprentissage très rapide.