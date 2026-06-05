Ce SSD compatible MagSafe est en promo : compact et rapide, un bon choix pour les iPhone !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Avec l’arrivée de l’enregistrement ProRes sur iPhone, les SSD externes sont devenus presque indispensables pour les créateurs vidéo. Lexar l’a bien compris et propose plusieurs modèles dont l'ES5 Magnetic Portable SSD, un modèle qui mise autant sur la vitesse que sur la praticité grâce à la comptabilité MagSafe.
La première particularité du ES5 est évidemment son format magnétique compatible MagSafe. L’idée est simple : fixer directement le SSD au dos d’un iPhone compatible sans avoir à bricoler un support ou un système d’attache. Pour ceux qui tournent régulièrement en ProRes avec un iPhone 15 Pro, un iPhone 16 Pro ou 17 Pro, c’est un vrai gain de confort au quotidien. Le SSD reste solidaire du smartphone pendant l’enregistrement et limite l’encombrement. vous connaissez le refrain : la vidéo en Apple ProRes 4K à 120 images par seconde, c'est absolument magnifique, mais cela s'avère être un gouffre sans fond pour le stockage interne, qu'Apple facture au prix d'un organe vital.
Côté performances, Lexar annonce jusqu’à 2 000 Mo/s en lecture comme en écriture (notez que sur un iPhone ou un Mac, vous serez limité à environ 1 000 Mo/s car Apple ne prend pas en charge l'USB 3.2 Gen2x2). C’est largement suffisant pour absorber les flux vidéo les plus exigeants, qu’il s’agisse d’Apple ProRes 4K à 60 ou 120 images par seconde, ou encore du mode Samsung Pro Video en 8K 30 i/s. L’objectif est clair : permettre d’enregistrer directement sur le SSD sans se soucier de l’espace disponible sur le téléphone.
Conçu pour la vie nomade, l'ES5 affiche une certification IP65 (résistance à la poussière et aux projections d'eau) et encaisse les chutes jusqu'à 3 mètres, selon le constructeur. Son habillage en silicone intègre un module bien vu pour ranger le câble, qui fait alors aussi office de lanière. Et il ne se limite pas au smartphone : il accompagne tout aussi bien un iPad, un PC ou une console de jeu.
Rapide, compact et MagSafe
La première particularité du ES5 est évidemment son format magnétique compatible MagSafe. L’idée est simple : fixer directement le SSD au dos d’un iPhone compatible sans avoir à bricoler un support ou un système d’attache. Pour ceux qui tournent régulièrement en ProRes avec un iPhone 15 Pro, un iPhone 16 Pro ou 17 Pro, c’est un vrai gain de confort au quotidien. Le SSD reste solidaire du smartphone pendant l’enregistrement et limite l’encombrement. vous connaissez le refrain : la vidéo en Apple ProRes 4K à 120 images par seconde, c'est absolument magnifique, mais cela s'avère être un gouffre sans fond pour le stockage interne, qu'Apple facture au prix d'un organe vital.
Côté performances, Lexar annonce jusqu’à 2 000 Mo/s en lecture comme en écriture (notez que sur un iPhone ou un Mac, vous serez limité à environ 1 000 Mo/s car Apple ne prend pas en charge l'USB 3.2 Gen2x2). C’est largement suffisant pour absorber les flux vidéo les plus exigeants, qu’il s’agisse d’Apple ProRes 4K à 60 ou 120 images par seconde, ou encore du mode Samsung Pro Video en 8K 30 i/s. L’objectif est clair : permettre d’enregistrer directement sur le SSD sans se soucier de l’espace disponible sur le téléphone.
Costaud, et pensé pour le terrain
Conçu pour la vie nomade, l'ES5 affiche une certification IP65 (résistance à la poussière et aux projections d'eau) et encaisse les chutes jusqu'à 3 mètres, selon le constructeur. Son habillage en silicone intègre un module bien vu pour ranger le câble, qui fait alors aussi office de lanière. Et il ne se limite pas au smartphone : il accompagne tout aussi bien un iPad, un PC ou une console de jeu.