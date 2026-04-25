Les fonctionnalités cachées du mode en veille de l’iPhone

Activer le mode En Veille

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Mode horloge

Les différents style d'horloge en mode en veille.

Mode Photo

Mode widget

Les différents affichages du mode widget. En haut, en mode modification après un appui long.

Dynamic Island en mode veille

Les 4 petits points indiquent que la Dynamic Island peut se mettre en mode veille en la touchant.

La Dynamic Island de Spotify en mode veille.

Tout d’abord, le mode en veille est disponible pour les iPhone 14 Pro et plus récents.Ensuite, une fois que votre iPhone est sur un chargeur MagSafe orienté horizontalement, le mode en veille s’active automatiquement.Allez ensuite dans Écran, vous pouvez choisir Jamais dans la partie Éteindre l’écran. Ainsi, vous pourrez profiter du mode en veille totalement.. Si vous avez coché Jamais dans la partie Éteindre l’écran, le mode nuit est activé par défautAutre solution : cocher Afficher l’aperçu au toucher uniquement qui affiche les notifications uniquement si vous touchez votre écran.En faisant un swipe de gauche à droite, vous pouvez accéder à d’autres affichages comme afficher des photos ou afficher des widgets.En pressant longuement, vous pouvez modifier l’affichage de l’horloge sélectionnée. Toucher le cercle en bas à droite pour changer certains éléments, qui varient suivant le style d’horloge choisi.Cependant, elle affiche certaines villes vous permettant de savoir l’heure pour chacune d’elle. Pour en ajouter, cela se passe dans l’application Horloge dans la partie Horloges en bas à gauche. Toute ville ajoutée ici apparaîtra dans le mode veille de l’horloge monde.comme animaux, nature, villes ou encore personnes. En pressant longuement, vous pouvez modifier certaines options.Une fois que les photos sont affichées, vous pouvez toucher l’écran sur la partie droite pour afficher la date et le lieu où elle a été prise.En faisant une pression longue, vous pouvez modifier chaque widget individuellement. Si vous touchez le + en haut à gauche, vous pouvez ajouter un widget supplémentaire.et le faire glisser vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez aussi le supprimer ainsi en touchant la petite flèche.La Dynamic Island peut être lancée, par exemple pour écouter de la musique avec Apple Music ou Spotify. Si l’iPhone est mis à l’horizontal sur son chargeur, il se met en mode en veille.. Vous pouvez alors modifier le volume, mettre en pause et autre.Pour revenir au mode en veille classique, il faut juste faire un swipe vers le haut depuis le bas de l’iPhone.N’hésitez pas à essayer.