Amazon brade le chargeur Belkin 3-en-1 à 49€ : profitez du meilleur prix jamais vu !

Belkin BoostCharge 3-en-1

En veille

Un chargeur complet

, avec un pied en métal accueillant une zone de recharge magnétique Qi2 à inclinaison réglable pour charger un iPhone compatible (à partir de l'iPhone 12 et à l'exception des SE),(à partir de la Series 7).L'iPhone pourra également être placé à l'horizontale afin de profiter du mode(voir vidéo ci-dessous),Le tout est accompagné, ou tout autre périphériques compatibles avec la charge sans fil et assez compact. Notons queet ne nécessite donc pas l'achat d'un accessoire supplémentaire.