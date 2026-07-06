Amazon brade le chargeur Belkin 3-en-1 à 49€ : profitez du meilleur prix jamais vu !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Belkin propose une station de recharge 3-en-1 qui mise sur la certification Qi2, un design agréable et une compatibilité MagSafe officielle. Objectif : recharger iPhone, Apple Watch et AirPods d'un seul geste, sans multiplier les câbles, le tout au meilleur tarif grâce à cette promotion.
Ce BoostCharge 3-en-1 reprend le design de la version précédente, mais cette fois décliné en Qi2, avec un pied en métal accueillant une zone de recharge magnétique Qi2 à inclinaison réglable pour charger un iPhone compatible (à partir de l'iPhone 12 et à l'exception des SE), la charge rapide sans fil à 15W et un galet magnétique permettant de profiter de la charge rapide sur les Apple Watch compatibles (à partir de la Series 7).
L'iPhone pourra également être placé à l'horizontale afin de profiter du mode
Le tout est accompagné d'un emplacement de recharge sans fil à 5W sur le socle afin de placer des AirPods, ou tout autre périphériques compatibles avec la charge sans fil et assez compact. Notons que le BoostCharge Pro 3-en-1 est livré avec l'alimentation nécessaire de 40W et ne nécessite donc pas l'achat d'un accessoire supplémentaire.
Belkin BoostCharge 3-en-1
Ce BoostCharge 3-en-1 reprend le design de la version précédente, mais cette fois décliné en Qi2, avec un pied en métal accueillant une zone de recharge magnétique Qi2 à inclinaison réglable pour charger un iPhone compatible (à partir de l'iPhone 12 et à l'exception des SE), la charge rapide sans fil à 15W et un galet magnétique permettant de profiter de la charge rapide sur les Apple Watch compatibles (à partir de la Series 7).
L'iPhone pourra également être placé à l'horizontale afin de profiter du mode
En veille(voir vidéo ci-dessous), ce qui pourra être très pratique sur une table de chevet, permettant de remplacer un réveil traditionnel.
Un chargeur complet
Le tout est accompagné d'un emplacement de recharge sans fil à 5W sur le socle afin de placer des AirPods, ou tout autre périphériques compatibles avec la charge sans fil et assez compact. Notons que le BoostCharge Pro 3-en-1 est livré avec l'alimentation nécessaire de 40W et ne nécessite donc pas l'achat d'un accessoire supplémentaire.