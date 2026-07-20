Amazon brade la batterie/chargeur Qi2 Ugreen à -44% : un tout-en-un au meilleur prix !

Une batterie externe et un chargeur Qi2

Un écran pour surveiller la charge

Cette batterie Ugreen Nexosde embarque, avec un alignement parfait grâce au support magnétique et une puissance de 15W, soit le double des chargeurs sans fil classiques limités à 7,5W. On pose, ça accroche, ça charge vite. Rien à redire.Mais la vraie force de cette batterie, c'est sa polyvalence côté ports :Avec ses 145W de puissance totale, on est clairement au-delà du simple appoint pour iPhone : la Nexode peut recharger un MacBook Air 13" complètement, et même repartir pour une seconde charge partielle. Un iPhone 16, lui, tient jusqu'à 3,7 recharges complètes avant que la batterie ne rende les armes.Petit plus qu'on apprécie particulièrement :Fini les LED clignotantes façon morse à déchiffrer, on a là un vrai affichage du niveau de charge, de la tension et du courant en temps réel. Pratique pour savoir exactement où on en est avant un vol ou une longue journée sans prise.Côté sécurité, UGreen annonce(surcharge, court-circuit, surchauffe, coupure automatique...) et une longévité annoncée à 1 000 cycles de charge avec 80% de capacité conservée à l'arrivée, de quoi voir venir plusieurs années d'usage intensif.Seul bémol logique vu la capacité et la puissance embarquées : à 555g pour 112 x 68 x 60mm, ce n'est pas l'accessoire le plus discret de la gamme. On est sur un format à glisser dans un sac plutôt qu'une poche. Proposée à 179,99€ sur le site officiel,, dépanner un iPhone en charge sans fil comme sauver un MacBook en fin de journée.