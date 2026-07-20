L'AirTag 2 est en promo à 24€ : économisez 11€ par rapport à l'Apple Store !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Lancés cette année, les derniers AirTags 2 d'Apple sont déjà en promo. Cette nouvelle génération de balise reste fidèle à ce qui a fait son succès : l'application Localiser et le vaste réseau d'appareils Apple. Mais elle apporte surtout deux évolutions concrètes très attendues : une portée de recherche augmentée et un haut-parleur plus puissant.
L’AirTag, lancé en 2021, a déjà fait ses preuves avec de nombreux cas d’usage parfois spectaculaires ou plus médiatiques. Mais Apple a toujours insisté sur un point clé : l’AirTag est conçu pour suivre des objets (et non des personnes ou des animaux) et intègre des protections avancées contre le pistage non désiré.
La principale évolution technique vient de la puce Ultra Wideband de seconde génération, la même que celle embarquée dans la gamme iPhone 17, mais aussi dans l’iPhone Air, l’Apple Watch Ultra 3 et l’Apple Watch Series 11.
Dans la pratique, cela se traduit par une recherche plus efficace (Precision Finding), avec retour haptique, visuel et audio. Apple annonce que l’on peut désormais être guidé vers un objet perdu depuis jusqu’à 50% plus loin que sur la génération précédente. À cela s’ajoute une puce Bluetooth revue, qui élargit la portée à laquelle l’AirTag peut être repéré.
Autre nouveauté notable : pour la première fois, la Localisation précise est aussi accessible sur l’Apple Watch. Les utilisateurs d’une Apple Watch Series 9 (ou ultérieure) ou d’une Apple Watch Ultra 2 (ou ultérieure) peuvent désormais retrouver un AirTag directement depuis leur poignet.
Grâce à un design interne revu, Apple annonce un haut-parleur 50% plus puissant, audible jusqu’à deux fois plus loin que sur l’AirTag précédent. Couplé à une nouvelle sonnerie plus distinctive et à une localisation précise plus efficace, le nouvel AirTag devrait permettre de remettre la main plus facilement sur un objet perdu — typiquement des clés coincées dans un canapé, entre deux sièges de la voitures ou un portefeuille tombé au mauvais endroit avant de partir.
Pour cette nouvelle génération, Cupertino a prévu l’intégration avec Share Item Location, une fonction iOS qui permet de partager temporairement et de façon sécurisée la position d’un objet avec un tiers de confiance — par exemple une compagnie aérienne, afin de faciliter la récupération d’un bagage en retard. Apple indique avoir travaillé avec plus de 50 compagnies pour accepter ces liens de partage.
Apple en profite également pour préciser que l’AirTag ne stocke pas d’historique de localisation dans l’appareil, et toutes les communications avec le réseau Localiser sont protégées par chiffrement de bout en bout, afin que seul le propriétaire puisse accéder à la position. La balise intègre également des protections contre le suivi non désiré, notamment des alertes multi-plateformes et des identifiants Bluetooth qui changent régulièrement.
Le nouvel AirTag est disponible hors promotion aux tarifs de 35 euros l’unité et 119 euros le pack de quatre. Bonne nouvelle : la firme a conservé exactement le même format, ce qui garantit la compatibilité avec les accessoires AirTag existants !
Apple en profite également pour souligner les efforts environnementaux : l’AirTag utilise 85% de plastique recyclé dans son boîtier, 100% de terres rares recyclées dans les aimants, et 100% de placage or recyclé sur les cartes électroniques conçues par Apple. L’emballage est aussi annoncé comme 100% fibre, donc facilement recyclable.
Une nouvelle puce UWB pour retrouver ses objets jusqu’à 50% plus loin
L’AirTag, lancé en 2021, a déjà fait ses preuves avec de nombreux cas d’usage parfois spectaculaires ou plus médiatiques. Mais Apple a toujours insisté sur un point clé : l’AirTag est conçu pour suivre des objets (et non des personnes ou des animaux) et intègre des protections avancées contre le pistage non désiré.
La principale évolution technique vient de la puce Ultra Wideband de seconde génération, la même que celle embarquée dans la gamme iPhone 17, mais aussi dans l’iPhone Air, l’Apple Watch Ultra 3 et l’Apple Watch Series 11.
Dans la pratique, cela se traduit par une recherche plus efficace (Precision Finding), avec retour haptique, visuel et audio. Apple annonce que l’on peut désormais être guidé vers un objet perdu depuis jusqu’à 50% plus loin que sur la génération précédente. À cela s’ajoute une puce Bluetooth revue, qui élargit la portée à laquelle l’AirTag peut être repéré.
Autre nouveauté notable : pour la première fois, la Localisation précise est aussi accessible sur l’Apple Watch. Les utilisateurs d’une Apple Watch Series 9 (ou ultérieure) ou d’une Apple Watch Ultra 2 (ou ultérieure) peuvent désormais retrouver un AirTag directement depuis leur poignet.
Liste des iPhone compatibles avec Precision Finding :
• iPhone 17, iPhone 17 Pro / Pro Max, iPhone Air
• iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro / Pro Max
• iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro / Pro Max
• iPhone 17, iPhone 17 Pro / Pro Max, iPhone Air
• iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro / Pro Max
• iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro / Pro Max
Un haut-parleur 50% plus fort, audible deux fois plus loin
Grâce à un design interne revu, Apple annonce un haut-parleur 50% plus puissant, audible jusqu’à deux fois plus loin que sur l’AirTag précédent. Couplé à une nouvelle sonnerie plus distinctive et à une localisation précise plus efficace, le nouvel AirTag devrait permettre de remettre la main plus facilement sur un objet perdu — typiquement des clés coincées dans un canapé, entre deux sièges de la voitures ou un portefeuille tombé au mauvais endroit avant de partir.
Partage de localisation
Pour cette nouvelle génération, Cupertino a prévu l’intégration avec Share Item Location, une fonction iOS qui permet de partager temporairement et de façon sécurisée la position d’un objet avec un tiers de confiance — par exemple une compagnie aérienne, afin de faciliter la récupération d’un bagage en retard. Apple indique avoir travaillé avec plus de 50 compagnies pour accepter ces liens de partage.
Apple en profite également pour préciser que l’AirTag ne stocke pas d’historique de localisation dans l’appareil, et toutes les communications avec le réseau Localiser sont protégées par chiffrement de bout en bout, afin que seul le propriétaire puisse accéder à la position. La balise intègre également des protections contre le suivi non désiré, notamment des alertes multi-plateformes et des identifiants Bluetooth qui changent régulièrement.
Prix et disponibilité
Le nouvel AirTag est disponible hors promotion aux tarifs de 35 euros l’unité et 119 euros le pack de quatre. Bonne nouvelle : la firme a conservé exactement le même format, ce qui garantit la compatibilité avec les accessoires AirTag existants !
Apple en profite également pour souligner les efforts environnementaux : l’AirTag utilise 85% de plastique recyclé dans son boîtier, 100% de terres rares recyclées dans les aimants, et 100% de placage or recyclé sur les cartes électroniques conçues par Apple. L’emballage est aussi annoncé comme 100% fibre, donc facilement recyclable.