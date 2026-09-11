Ce chargeur Belkin est bradé à 49€ : son prix le plus bas !

Belkin UltraCharge

Compact, pliable, Qi2 25W, Alimentation fournie

Le socle de charge sans fil pour iPhone, contre 5 W pour un chargeur Qi standard. La technologie de refroidissement passive ChillBoos limite la surchauffe pendant la charge, pendant que Belkin SmartProtect sécurise l'ensemble. Un port USB-C additionnel de 5 W permet en prime de brancher une Apple Watch ou tout autre accessoire, et l'alignement magnétique évite le sempiternel mauvais positionnement qui ruine les sessions de charge sans fil.Repliée, la station se glisse dans n'importe quelle pochette, dépliée, elle recharge l'iPhone tout en libérant un angle de vue ajustable jusqu'à 65°, pratique pour un appel vidéo ou pour suivre une série pendant que le téléphone charge. Elle recharge aussi simultanément des AirPods (jusqu'à 5 W) posés sur le socle. Le revêtement en silicone doux au toucher viendra prendre soin de l'iPhone qui lui sera confié et intègre au moins 85 % de plastique recyclé post-consommation, dans un emballage sans plastique. Dans la boîte : le socle 2-en-1,