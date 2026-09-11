Ce chargeur Belkin est bradé à 49€ : son prix le plus bas !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Rien de mieux qu'un chargeur 3-en-1 pour charger sereinement iPhone, Apple Watch et AirPods, le tout en sans fil et avec une seule alimentation. Si vous êtes à la recherche d'un tel modèle, ce Belkin UltraCharge actuellement en promotion est un très bon choix.
Le socle de charge sans fil pour iPhone dispose de la certification Qi2 et grimpe jusqu'à 25 W, contre 5 W pour un chargeur Qi standard. La technologie de refroidissement passive ChillBoos limite la surchauffe pendant la charge, pendant que Belkin SmartProtect sécurise l'ensemble. Un port USB-C additionnel de 5 W permet en prime de brancher une Apple Watch ou tout autre accessoire, et l'alignement magnétique évite le sempiternel mauvais positionnement qui ruine les sessions de charge sans fil.
Repliée, la station se glisse dans n'importe quelle pochette, dépliée, elle recharge l'iPhone tout en libérant un angle de vue ajustable jusqu'à 65°, pratique pour un appel vidéo ou pour suivre une série pendant que le téléphone charge. Elle recharge aussi simultanément des AirPods (jusqu'à 5 W) posés sur le socle. Le revêtement en silicone doux au toucher viendra prendre soin de l'iPhone qui lui sera confié et intègre au moins 85 % de plastique recyclé post-consommation, dans un emballage sans plastique. Dans la boîte : le socle 2-en-1, un adaptateur secteur USB-C 45 W et un câble USB-C vers USB-C de 1,5 m, donc rien à acheter en plus.
Belkin UltraCharge
Le socle de charge sans fil pour iPhone dispose de la certification Qi2 et grimpe jusqu'à 25 W, contre 5 W pour un chargeur Qi standard. La technologie de refroidissement passive ChillBoos limite la surchauffe pendant la charge, pendant que Belkin SmartProtect sécurise l'ensemble. Un port USB-C additionnel de 5 W permet en prime de brancher une Apple Watch ou tout autre accessoire, et l'alignement magnétique évite le sempiternel mauvais positionnement qui ruine les sessions de charge sans fil.
Compact, pliable, Qi2 25W, Alimentation fournie
Repliée, la station se glisse dans n'importe quelle pochette, dépliée, elle recharge l'iPhone tout en libérant un angle de vue ajustable jusqu'à 65°, pratique pour un appel vidéo ou pour suivre une série pendant que le téléphone charge. Elle recharge aussi simultanément des AirPods (jusqu'à 5 W) posés sur le socle. Le revêtement en silicone doux au toucher viendra prendre soin de l'iPhone qui lui sera confié et intègre au moins 85 % de plastique recyclé post-consommation, dans un emballage sans plastique. Dans la boîte : le socle 2-en-1, un adaptateur secteur USB-C 45 W et un câble USB-C vers USB-C de 1,5 m, donc rien à acheter en plus.