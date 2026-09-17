Ce chargeur Belkin 3-en-1 est en promo : parfait pour les nouveaux iPhone, AirPods et Apple Watch !

Belkin UltraCharge 3-en-1

Il est également disponible en blanc

Pliable, alimentation 45W fournie

: jusqu'à 25 W certifiés Qi2.2 pour l'iPhone, 15 W pour les autres smartphones compatibles Qi, et 5 W pour les AirPods posés sur leur boîtier MagSafe. Belkin promet un iPhone chargé de 0 à 50 % en environ 29 minutes, et une Apple Watch Series 10 de 0 à 80 % en 30 minutes.Pour tenir la cadence sur le long terme, Belkin a intégré son système ChillBoost,Avec ses 105,9 x 59,9 x 26,8 mm et ses 189 grammes, l'UltraCharge se plie pour filer dans un sac. Sa base antidérapante en silicone évite les glissades sur un bureau, ethistoire de ne pas se retrouver avec une brique à part à racheter. Bonus pour les lecteurs sensibles à l'écologie : la coque intègre 85 % de plastique recyclé, et l'emballage est entièrement sans plastique.: puissance de charge, format voyage réussi, accessoires inclus et compatibilité multi-marques. Belkin coche toutes les cases d'un chargeur 3-en-1 pensé pour 2026. Notez qu'il est également proposé en blanc, au même tarif,