iPhone 18 Pro / Max : voici toutes les nouveautés !

Une puce A 20 Pro

la meilleure autonomie jamais proposée sur un iPhone

et quatre nouveaux coloris !

SIRI AI DEVIENT BEAUCOUP PLUS PERSONNEL

UNE NOUVELLE APP SIRI

UNE AUTONOMIE EN FORTE HAUSSE

UNE OUVERTURE VARIABLE POUR JOUER AVEC LA LUMIÈRE

Pro Controls

Prix et disponibilité

(qui devrait attendre le printemps prochain). Les deux modèles inaugurent laet Apple promet tout simplementLa partie graphique évolue davantage avec, qui offrirait jusqu’à 40 % de performances supplémentaires. De nouveaux accélérateurs neuronaux doublent également les performances pour certains calculs liés à l’IA. Le Neural Engine passe pour sa part à 32 cœurs, grâce à l’ajout d’un second moteur neuronal., y compris des LLM développés par des éditeurs tiers. Apple affirme également avoir intégré l’interface mémoire la plus large jamais utilisée dans un iPhone, afin d’augmenter la bande passante disponible.Enfin,. L'architecture de l'A20 Pro doit permettre de mieux évacuer la chaleur et surtout de maintenir plus longtemps les performances lors des tâches particulièrement exigeantes, comme les jeux, la vidéo ou l’IA.Pour accompagner les performances de la puce A20 Pro,. Ladispose d’une surface trois fois supérieure à celle de l’iPhone 17 Pro et utilise de l’. L’objectif est surtout de permettre à l’A20 Pro de maintenir ses performances plus longtemps, notamment lors des jeux, de l’enregistrement vidéo ou de l’utilisation de modèles d’IA directement sur l’appareil, tout en limitant la montée en température.Quatre coloris sont annoncés :, présenté par Apple comme une teinte plus sophistiquée.Sans surprise,. Elle insiste particulièrement sur la: les informations les plus personnelles doivent rester sous le contrôle de l’utilisateur et Apple affirme ne pas pouvoir y accéder.Le nouveau Siri AI peut désormais, comme Mail et Messages. Il devient surtout capable d’effectuer des actions directement dans les apps, y compris celles développées par des éditeurs tiers.. Il devient ainsi possible de lui poser des questions sur ce que voit l’iPhone, puis de lui demander d’effectuer une action, comme ajouter plusieurs événements au Calendrier en une seule fois.Les échanges peuvent se faire à la voix ou au clavier depuis l’ensemble de l’iPhone, mais, directement accessible depuis l’écran d’accueil. Elle a aussi travaillé sur la voix de son assistant grâce à son modèle embarqué le plus avancé à ce jour. Plusieurs voix sont proposées et l’utilisateur peut en personnaliser le rythme et l’expressivité. La dictée effectuée directement sur l’appareil profite elle aussi d’améliorations.. Apple précise qu’un accès plus important sera inclus avec la plupart des forfaits iCloud+. Une évolution intéressante qui introduit donc, pour certaines fonctions avancées d’Apple Intelligence, une forme de différenciation selon l’abonnement.L’iPhone 18 Pro atteint désormais 36 heures de lecture vidéo, tandis que l’iPhone 18 Pro Max grimpe jusqu’à 45 heures, soit selon Apple la plus forte progression jamais enregistrée sur un iPhone.La recharge filaire devient également plus rapide : environ 50 % de batterie peuvent être récupérés en 15 minutes, tandis que cinq minutes de charge suffiraient pour obtenir jusqu’à six heures de lecture vidéo.. Jusqu’à présent, l’ouverture des objectifs de l’iPhone était fixe.. L’ouverture peut s’adapter automatiquement à la scène : dans un environnement sombre, elle s’ouvre davantage et permet, selon Apple, de capter environ 50 % de lumière supplémentaire.Les photographes pourront également prendre directement la main grâce aux nouveaux. Apple rapproche ainsi encore un peu plus son iPhone des réglages proposés par un appareil photo traditionnel, avec surtout davantage de possibilités créatives sur la profondeur de champ et les prises de vue en basse lumière.Lors de la prise de vue avec l’appareil principal de l’iPhone 18 Pro, les données de la photo sont signées au niveau des pixels, avant d’être traitées via Private Cloud Compute pour créer une référence impossible à modifier, conservée dans l’app Photos., permettant de prouver qu’une image provient bien de l’appareil photo et qu’elle n’a pas été altérée. Les nouveaux Pro Controls fonctionnent par ailleurs en photo comme en vidéo, tandis qu’un suivi intelligent du sujet basé sur l’IA peut conserver la mise au point même lorsque celui-ci sort momentanément du cadre., notamment pour offrir un contrôle plus précis du rendu de la peau.Malgré quelques doutes, lafait partie de la première vague de lancement, aux côtés notamment des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la Chine, du Japon, de l’Inde, du Canada, de l’Australie et de la Corée du Sud. Les nouveaux modèles seront donc disponibles simultanément sur les principaux marchés d’Apple.Du côté de la douloureuse,, pour arriver à 2 979 euros avec 2 To. Quant à lui, l’iPhone 18 Pro Max est proposé à partir de 1 629 euros pour 256 Go (et un maximum de 3 129 euros pour 2 To). Apple ajoute donc également cette année une nouvelle capacité maximale de 2 To, destinée notamment aux utilisateurs qui enregistrent beaucoup de photos et de vidéos en haute définition.