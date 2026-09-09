iPhone 18 Pro / Max : voici toutes les nouveautés !
Par Laurence - Publié le
Apple vient de lever le voile sur l’iPhone 18 Pro Max, son nouveau smartphone le plus haut de gamme. Nouvelle puce A20 Pro, appareil photo revu, Dynamic Island plus compacte et autonomie en hausse : cette nouvelle génération conserve les grandes lignes de l’iPhone 17 Pro / Pro Max, avec quelques évolutions.
Apple commence directement son keynote avec les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, sans passer par l’iPhone 18 classique (qui devrait attendre le printemps prochain). Les deux modèles inaugurent la nouvelle puce A20 Pro gravée en 2nm et Apple promet tout simplement
Elle conserve un CPU à six cœurs, avec deux nouveaux cœurs hautes performances jusqu’à 20 % plus rapides et quatre cœurs à haute efficacité énergétique. La partie graphique évolue davantage avec un GPU à 7 cœurs, qui offrirait jusqu’à 40 % de performances supplémentaires. De nouveaux accélérateurs neuronaux doublent également les performances pour certains calculs liés à l’IA. Le Neural Engine passe pour sa part à 32 cœurs, grâce à l’ajout d’un second moteur neuronal.
L’objectif est évidemment de faire tourner davantage de modèles d’intelligence artificielle directement sur l’iPhone, y compris des LLM développés par des éditeurs tiers. Apple affirme également avoir intégré l’interface mémoire la plus large jamais utilisée dans un iPhone, afin d’augmenter la bande passante disponible.
Enfin, Apple reprend certaines idées développées pour les puces des Mac. L'architecture de l'A20 Pro doit permettre de mieux évacuer la chaleur et surtout de maintenir plus longtemps les performances lors des tâches particulièrement exigeantes, comme les jeux, la vidéo ou l’IA.
Pour accompagner les performances de la puce A20 Pro, Apple revoit également en profondeur le système de refroidissement de l’iPhone 18 Pro. La nouvelle chambre à vapeur dispose d’une surface trois fois supérieure à celle de l’iPhone 17 Pro et utilise de l’eau déionisée circulant en permanence à l’intérieur du système pour mieux répartir et évacuer la chaleur. L’objectif est surtout de permettre à l’A20 Pro de maintenir ses performances plus longtemps, notamment lors des jeux, de l’enregistrement vidéo ou de l’utilisation de modèles d’IA directement sur l’appareil, tout en limitant la montée en température.
Quatre coloris sont annoncés : noir profond, argent, bleu Glacier et un nouveau bordeaux, présenté par Apple comme une teinte plus sophistiquée.
Sans surprise, Apple met fortement l’accent sur Apple Intelligence, avec ses modèles fonctionnant directement sur l’iPhone et Private Cloud Compute. Elle insiste particulièrement sur la confidentialité : les informations les plus personnelles doivent rester sous le contrôle de l’utilisateur et Apple affirme ne pas pouvoir y accéder.
Le nouveau Siri AI peut désormais exploiter le contexte personnel provenant de plusieurs applications, comme Mail et Messages. Il devient surtout capable d’effectuer des actions directement dans les apps, y compris celles développées par des éditeurs tiers.
Siri est également intégré à l’application Appareil photo. Il devient ainsi possible de lui poser des questions sur ce que voit l’iPhone, puis de lui demander d’effectuer une action, comme ajouter plusieurs événements au Calendrier en une seule fois.
Les échanges peuvent se faire à la voix ou au clavier depuis l’ensemble de l’iPhone, mais Apple introduit également une véritable application Siri, directement accessible depuis l’écran d’accueil. Elle a aussi travaillé sur la voix de son assistant grâce à son modèle embarqué le plus avancé à ce jour. Plusieurs voix sont proposées et l’utilisateur peut en personnaliser le rythme et l’expressivité. La dictée effectuée directement sur l’appareil profite elle aussi d’améliorations.
Certaines fonctions de Siri AI reposent toutefois sur des modèles plus puissants exécutés sur des serveurs et seront donc soumises à des limites d’utilisation. Apple précise qu’un accès plus important sera inclus avec la plupart des forfaits iCloud+. Une évolution intéressante qui introduit donc, pour certaines fonctions avancées d’Apple Intelligence, une forme de différenciation selon l’abonnement.
Apple promet également un bond important en matière d’autonomie, grâce notamment aux gains d’efficacité de la puce A20 Pro. L’iPhone 18 Pro atteint désormais 36 heures de lecture vidéo, tandis que l’iPhone 18 Pro Max grimpe jusqu’à 45 heures, soit selon Apple la plus forte progression jamais enregistrée sur un iPhone.
En utilisation classique, elle annonce respectivement jusqu’à 24 et 30 heures par charge. La recharge filaire devient également plus rapide : environ 50 % de batterie peuvent être récupérés en 15 minutes, tandis que cinq minutes de charge suffiraient pour obtenir jusqu’à six heures de lecture vidéo.
Apple apporte une évolution importante au module principal avec un nouveau capteur Fusion de 48 mégapixels doté d’une ouverture variable. Jusqu’à présent, l’ouverture des objectifs de l’iPhone était fixe. Sur l’iPhone 18 Pro, un mécanisme composé de six fines lamelles découpées au laser permet désormais de la modifier afin de contrôler la quantité de lumière qui atteint le capteur, mais aussi la profondeur de champ. L’ouverture peut s’adapter automatiquement à la scène : dans un environnement sombre, elle s’ouvre davantage et permet, selon Apple, de capter environ 50 % de lumière supplémentaire.
Les photographes pourront également prendre directement la main grâce aux nouveaux
Apple s’attaque également à la question de l’authenticité des images avec Apple Reference Image. Lors de la prise de vue avec l’appareil principal de l’iPhone 18 Pro, les données de la photo sont signées au niveau des pixels, avant d’être traitées via Private Cloud Compute pour créer une référence impossible à modifier, conservée dans l’app Photos.
Apple compare ce système à une sorte de négatif numérique, permettant de prouver qu’une image provient bien de l’appareil photo et qu’elle n’a pas été altérée. Les nouveaux Pro Controls fonctionnent par ailleurs en photo comme en vidéo, tandis qu’un suivi intelligent du sujet basé sur l’IA peut conserver la mise au point même lorsque celui-ci sort momentanément du cadre. Elle améliore enfin ses Styles photographiques, notamment pour offrir un contrôle plus précis du rendu de la peau.
Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max seront disponibles en précommande à partir du 12 septembre, avant leur commercialisation le 18 septembre. Malgré quelques doutes, la France fait partie de la première vague de lancement, aux côtés notamment des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la Chine, du Japon, de l’Inde, du Canada, de l’Australie et de la Corée du Sud. Les nouveaux modèles seront donc disponibles simultanément sur les principaux marchés d’Apple.
Du côté de la douloureuse, l’iPhone 18 Pro débute à 1 479 euros avec 256 Go de stockage, pour arriver à 2 979 euros avec 2 To. Quant à lui, l’iPhone 18 Pro Max est proposé à partir de 1 629 euros pour 256 Go (et un maximum de 3 129 euros pour 2 To). Apple ajoute donc également cette année une nouvelle capacité maximale de 2 To, destinée notamment aux utilisateurs qui enregistrent beaucoup de photos et de vidéos en haute définition.
Une puce A 20 Pro
Apple commence directement son keynote avec les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, sans passer par l’iPhone 18 classique (qui devrait attendre le printemps prochain). Les deux modèles inaugurent la nouvelle puce A20 Pro gravée en 2nm et Apple promet tout simplement
la meilleure autonomie jamais proposée sur un iPhone.
Elle conserve un CPU à six cœurs, avec deux nouveaux cœurs hautes performances jusqu’à 20 % plus rapides et quatre cœurs à haute efficacité énergétique. La partie graphique évolue davantage avec un GPU à 7 cœurs, qui offrirait jusqu’à 40 % de performances supplémentaires. De nouveaux accélérateurs neuronaux doublent également les performances pour certains calculs liés à l’IA. Le Neural Engine passe pour sa part à 32 cœurs, grâce à l’ajout d’un second moteur neuronal.
L’objectif est évidemment de faire tourner davantage de modèles d’intelligence artificielle directement sur l’iPhone, y compris des LLM développés par des éditeurs tiers. Apple affirme également avoir intégré l’interface mémoire la plus large jamais utilisée dans un iPhone, afin d’augmenter la bande passante disponible.
Enfin, Apple reprend certaines idées développées pour les puces des Mac. L'architecture de l'A20 Pro doit permettre de mieux évacuer la chaleur et surtout de maintenir plus longtemps les performances lors des tâches particulièrement exigeantes, comme les jeux, la vidéo ou l’IA.
Pour accompagner les performances de la puce A20 Pro, Apple revoit également en profondeur le système de refroidissement de l’iPhone 18 Pro. La nouvelle chambre à vapeur dispose d’une surface trois fois supérieure à celle de l’iPhone 17 Pro et utilise de l’eau déionisée circulant en permanence à l’intérieur du système pour mieux répartir et évacuer la chaleur. L’objectif est surtout de permettre à l’A20 Pro de maintenir ses performances plus longtemps, notamment lors des jeux, de l’enregistrement vidéo ou de l’utilisation de modèles d’IA directement sur l’appareil, tout en limitant la montée en température.
et quatre nouveaux coloris !
Quatre coloris sont annoncés : noir profond, argent, bleu Glacier et un nouveau bordeaux, présenté par Apple comme une teinte plus sophistiquée.
SIRI AI DEVIENT BEAUCOUP PLUS PERSONNEL
Sans surprise, Apple met fortement l’accent sur Apple Intelligence, avec ses modèles fonctionnant directement sur l’iPhone et Private Cloud Compute. Elle insiste particulièrement sur la confidentialité : les informations les plus personnelles doivent rester sous le contrôle de l’utilisateur et Apple affirme ne pas pouvoir y accéder.
Le nouveau Siri AI peut désormais exploiter le contexte personnel provenant de plusieurs applications, comme Mail et Messages. Il devient surtout capable d’effectuer des actions directement dans les apps, y compris celles développées par des éditeurs tiers.
Siri est également intégré à l’application Appareil photo. Il devient ainsi possible de lui poser des questions sur ce que voit l’iPhone, puis de lui demander d’effectuer une action, comme ajouter plusieurs événements au Calendrier en une seule fois.
UNE NOUVELLE APP SIRI
Les échanges peuvent se faire à la voix ou au clavier depuis l’ensemble de l’iPhone, mais Apple introduit également une véritable application Siri, directement accessible depuis l’écran d’accueil. Elle a aussi travaillé sur la voix de son assistant grâce à son modèle embarqué le plus avancé à ce jour. Plusieurs voix sont proposées et l’utilisateur peut en personnaliser le rythme et l’expressivité. La dictée effectuée directement sur l’appareil profite elle aussi d’améliorations.
Certaines fonctions de Siri AI reposent toutefois sur des modèles plus puissants exécutés sur des serveurs et seront donc soumises à des limites d’utilisation. Apple précise qu’un accès plus important sera inclus avec la plupart des forfaits iCloud+. Une évolution intéressante qui introduit donc, pour certaines fonctions avancées d’Apple Intelligence, une forme de différenciation selon l’abonnement.
UNE AUTONOMIE EN FORTE HAUSSE
Apple promet également un bond important en matière d’autonomie, grâce notamment aux gains d’efficacité de la puce A20 Pro. L’iPhone 18 Pro atteint désormais 36 heures de lecture vidéo, tandis que l’iPhone 18 Pro Max grimpe jusqu’à 45 heures, soit selon Apple la plus forte progression jamais enregistrée sur un iPhone.
En utilisation classique, elle annonce respectivement jusqu’à 24 et 30 heures par charge. La recharge filaire devient également plus rapide : environ 50 % de batterie peuvent être récupérés en 15 minutes, tandis que cinq minutes de charge suffiraient pour obtenir jusqu’à six heures de lecture vidéo.
UNE OUVERTURE VARIABLE POUR JOUER AVEC LA LUMIÈRE
Apple apporte une évolution importante au module principal avec un nouveau capteur Fusion de 48 mégapixels doté d’une ouverture variable. Jusqu’à présent, l’ouverture des objectifs de l’iPhone était fixe. Sur l’iPhone 18 Pro, un mécanisme composé de six fines lamelles découpées au laser permet désormais de la modifier afin de contrôler la quantité de lumière qui atteint le capteur, mais aussi la profondeur de champ. L’ouverture peut s’adapter automatiquement à la scène : dans un environnement sombre, elle s’ouvre davantage et permet, selon Apple, de capter environ 50 % de lumière supplémentaire.
Les photographes pourront également prendre directement la main grâce aux nouveaux
Pro Controls. Ils permettent de régler manuellement l’ouverture, mais aussi la balance des blancs et la vitesse d’obturation, ou encore d’afficher un histogramme pour mieux contrôler l’exposition. Apple rapproche ainsi encore un peu plus son iPhone des réglages proposés par un appareil photo traditionnel, avec surtout davantage de possibilités créatives sur la profondeur de champ et les prises de vue en basse lumière.
Apple s’attaque également à la question de l’authenticité des images avec Apple Reference Image. Lors de la prise de vue avec l’appareil principal de l’iPhone 18 Pro, les données de la photo sont signées au niveau des pixels, avant d’être traitées via Private Cloud Compute pour créer une référence impossible à modifier, conservée dans l’app Photos.
Apple compare ce système à une sorte de négatif numérique, permettant de prouver qu’une image provient bien de l’appareil photo et qu’elle n’a pas été altérée. Les nouveaux Pro Controls fonctionnent par ailleurs en photo comme en vidéo, tandis qu’un suivi intelligent du sujet basé sur l’IA peut conserver la mise au point même lorsque celui-ci sort momentanément du cadre. Elle améliore enfin ses Styles photographiques, notamment pour offrir un contrôle plus précis du rendu de la peau.
Prix et disponibilité
Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max seront disponibles en précommande à partir du 12 septembre, avant leur commercialisation le 18 septembre. Malgré quelques doutes, la France fait partie de la première vague de lancement, aux côtés notamment des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la Chine, du Japon, de l’Inde, du Canada, de l’Australie et de la Corée du Sud. Les nouveaux modèles seront donc disponibles simultanément sur les principaux marchés d’Apple.
Du côté de la douloureuse, l’iPhone 18 Pro débute à 1 479 euros avec 256 Go de stockage, pour arriver à 2 979 euros avec 2 To. Quant à lui, l’iPhone 18 Pro Max est proposé à partir de 1 629 euros pour 256 Go (et un maximum de 3 129 euros pour 2 To). Apple ajoute donc également cette année une nouvelle capacité maximale de 2 To, destinée notamment aux utilisateurs qui enregistrent beaucoup de photos et de vidéos en haute définition.