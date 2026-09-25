5G, 4G, zones blanches : où en est réellement la couverture mobile en France ?
Par Laurence - Publié le
L’Arcep publie son nouveau bilan trimestriel de la couverture mobile en France, arrêté au 30 juin 2026. La 5G poursuit son déploiement avec 76 549 sites désormais ouverts commercialement, tandis que les dispositifs destinés à améliorer la couverture des zones moins bien desservies continuent eux aussi de progresser.
La 5G continue de gagner du terrain. Dans son nouvel observatoire des déploiements commerciaux, l’Arcep comptabilise au 30 juin 2026 exactement 76 549 sites 5G mis en service en France métropolitaine. Tous ces sites n’utilisent cependant pas les mêmes fréquences. Parmi eux, 47 157 exploitent la bande 3,5 GHz, souvent considérée comme la bande cœur de la 5G en raison de ses capacités et des débits qu’elle permet.
Les autres installations peuvent notamment exploiter des fréquences déjà utilisées par les générations précédentes de réseaux mobiles. Le nombre de sites constitue donc avant tout un indicateur de déploiement et ne signifie pas que tous les utilisateurs profitent partout des mêmes performances.
L’Arcep met parallèlement à jour son service Mon réseau mobile, qui permet de consulter les cartes et taux de couverture des réseaux 2G, 2G/3G, 3G et 4G, aussi bien en métropole qu’en outre-mer. Pour la 5G, l’outil permet notamment de visualiser la localisation des sites désormais ouverts commercialement. Notons que les données fournies par les opérateurs ne constituent pas la seule source utilisée.
Si la 5G concentre une grande partie de l’attention, l’amélioration de la couverture 4G reste un chantier important, notamment dans les territoires où la couverture mobile demeure insuffisante. Dans le cadre du New Deal mobile, l’Arcep suit notamment le passage des sites mobiles à la 4G, la couverture des axes de transport ainsi que le dispositif de « couverture ciblée ».
Au 30 juin, 4 354 sites issus de ce dispositif sont désormais en service. Celui-ci vise à apporter une couverture mobile dans des zones identifiées localement comme insuffisamment desservies. Le dispositif d’extension de la 4G fixe compte de son côté 892 sites en service. Cette technologie permet notamment de proposer un accès à Internet via le réseau mobile dans certains secteurs où les connexions fixes restent insuffisantes.
L’Arcep publie également des cartes départementales permettant de descendre à une échelle beaucoup plus locale. Elles regroupent des informations sur la couverture voix et SMS, la 4G à l’intérieur des bâtiments, les axes routiers et ferroviaires, les déploiements 5G ainsi que l’avancement du dispositif de couverture ciblée. Des graphiques viennent compléter ces cartes pour faciliter les comparaisons. La synthèse portant sur l’ensemble de la métropole sera, elle, publiée ultérieurement.
Avec 76 549 sites 5G, dont plus de 47 000 en 3,5 GHz, le déploiement du nouveau réseau mobile continue de progresser rapidement. Mais ces chiffres ne racontent qu’une partie de l’histoire : disposer d’une antenne 5G à proximité ne garantit ni le même débit ni la même qualité de service partout.
PLUS DE 76 000 SITES 5G EN SERVICE
La 5G continue de gagner du terrain. Dans son nouvel observatoire des déploiements commerciaux, l’Arcep comptabilise au 30 juin 2026 exactement 76 549 sites 5G mis en service en France métropolitaine. Tous ces sites n’utilisent cependant pas les mêmes fréquences. Parmi eux, 47 157 exploitent la bande 3,5 GHz, souvent considérée comme la bande cœur de la 5G en raison de ses capacités et des débits qu’elle permet.
Les autres installations peuvent notamment exploiter des fréquences déjà utilisées par les générations précédentes de réseaux mobiles. Le nombre de sites constitue donc avant tout un indicateur de déploiement et ne signifie pas que tous les utilisateurs profitent partout des mêmes performances.
L’Arcep met parallèlement à jour son service Mon réseau mobile, qui permet de consulter les cartes et taux de couverture des réseaux 2G, 2G/3G, 3G et 4G, aussi bien en métropole qu’en outre-mer. Pour la 5G, l’outil permet notamment de visualiser la localisation des sites désormais ouverts commercialement. Notons que les données fournies par les opérateurs ne constituent pas la seule source utilisée.
Mon réseau mobileintègre également des mesures issues du crowdsourcing, fournies par Ookla et SpeedChecker.
LA 4G CONTINUE DE PROGRESSER DANS LES ZONES MAL COUVERTES
Si la 5G concentre une grande partie de l’attention, l’amélioration de la couverture 4G reste un chantier important, notamment dans les territoires où la couverture mobile demeure insuffisante. Dans le cadre du New Deal mobile, l’Arcep suit notamment le passage des sites mobiles à la 4G, la couverture des axes de transport ainsi que le dispositif de « couverture ciblée ».
Au 30 juin, 4 354 sites issus de ce dispositif sont désormais en service. Celui-ci vise à apporter une couverture mobile dans des zones identifiées localement comme insuffisamment desservies. Le dispositif d’extension de la 4G fixe compte de son côté 892 sites en service. Cette technologie permet notamment de proposer un accès à Internet via le réseau mobile dans certains secteurs où les connexions fixes restent insuffisantes.
DES CARTES POUR CHAQUE DÉPARTEMENT
L’Arcep publie également des cartes départementales permettant de descendre à une échelle beaucoup plus locale. Elles regroupent des informations sur la couverture voix et SMS, la 4G à l’intérieur des bâtiments, les axes routiers et ferroviaires, les déploiements 5G ainsi que l’avancement du dispositif de couverture ciblée. Des graphiques viennent compléter ces cartes pour faciliter les comparaisons. La synthèse portant sur l’ensemble de la métropole sera, elle, publiée ultérieurement.
QU’EN PENSER ?
Avec 76 549 sites 5G, dont plus de 47 000 en 3,5 GHz, le déploiement du nouveau réseau mobile continue de progresser rapidement. Mais ces chiffres ne racontent qu’une partie de l’histoire : disposer d’une antenne 5G à proximité ne garantit ni le même débit ni la même qualité de service partout.