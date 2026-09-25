5G, 4G, zones blanches : où en est réellement la couverture mobile en France ?

PLUS DE 76 000 SITES 5G EN SERVICE

Mon réseau mobile

LA 4G CONTINUE DE PROGRESSER DANS LES ZONES MAL COUVERTES

DES CARTES POUR CHAQUE DÉPARTEMENT

QU’EN PENSER ?



Avec 76 549 sites 5G, dont plus de 47 000 en 3,5 GHz, le déploiement du nouveau réseau mobile continue de progresser rapidement. Mais ces chiffres ne racontent qu’une partie de l’histoire : disposer d’une antenne 5G à proximité ne garantit ni le même débit ni la même qualité de service partout.

La 5G continue de gagner du terrain. Dans son nouvel observatoire des déploiements commerciaux,Tous ces sites n’utilisent cependant pas les mêmes fréquences. Parmi eux, 47 157 exploitent la bande 3,5 GHz, souvent considérée comme la bandede la 5G en raison de ses capacités et des débits qu’elle permet.Le nombre de sites constitue donc avant tout un indicateur de déploiement et ne signifie pas que tous les utilisateurs profitent partout des mêmes performances.qui permet de consulter les cartes et taux de couverture des réseaux 2G, 2G/3G, 3G et 4G, aussi bien en métropole qu’en outre-mer. Pour la 5G, l’outil permet notamment de visualiser la localisation des sites désormais ouverts commercialement. Notons que les données fournies par les opérateurs ne constituent pas la seule source utilisée.intègre également des mesures issues du, fournies par Ookla et SpeedChecker.Si la 5G concentre une grande partie de l’attention, l’, notamment dans les territoires où la couverture mobile demeure insuffisante. Dans le cadre du, l’Arcep suit notamment le passage des sites mobiles à la 4G, la couverture des axes de transport ainsi que le dispositif de « couverture ciblée ».Celui-ci vise à apporter une couverture mobile dans des zones identifiées localement comme insuffisamment desservies.. Cette technologie permet notamment de proposer un accès à Internet via le réseau mobile dans certains secteurs où les connexions fixes restent insuffisantes.L’Arcep publie également desElles regroupent des informations sur la couverture voix et SMS, la 4G à l’intérieur des bâtiments, les axes routiers et ferroviaires, les déploiements 5G ainsi que l’avancement du dispositif de couverture ciblée. Des. La synthèse portant sur l’ensemble de la métropole sera, elle, publiée ultérieurement.