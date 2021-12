Pour Noël, 83% de réduction sur Surfshark VPN + 3 mois gratuits, soit 1,91 € par mois !

Pour offrir une compatibilité et une expérience utilisateur fluide aux propriétaires de nouveaux appareils Apple fonctionnant sous MacOS, les développeurs Surfshark ont dû retravailler l’architecture de l’application et modifier ses frameworks pour se conformer aux exigences et aux recommandations d’Apple.

• Contourner des restrictions géographiques (37 catalogues Netflix, 15 Disney+, 13 Amazon Prime soit 220 services en direct débloqués globalement )

• Accéder à certains contenus (jeux vidéo) en avant-première

• Pouvoir regarder les programmes français depuis l'étranger (replay etc.)

• Sécuriser votre connexion sur les réseaux WiFi (Hôtels, gares, bibliothèques...)

• Contourner les restrictions de certains pays (Chine, Moyen-Orient, Russie...)

• Accélérer le chargement chez certains FAI qui brident Apple/Netflix

Que ce soit pourou débloquer les contenus de Netflix (voir plus bas), l'utilisation d'un VPN répond aujourd'hui à de nombreux besoins du quotidien., soit les derniers MacBook Pro 14 et 16" Cette compatibilité garantit une meilleure durée de vie de batterie ainsi qu'une meilleure performance pour le VPN, précise l'éditeur. Du côté d'iOS, la, de nouveaux paramètres de connexion rapide ( serveur le plus rapide / pays le plus proche / emplacement favori ) - ceci rend la connexion en 1 clic beaucoup plus simple pour ceux qui préfèrent utiliser un seul emplacement, comme paris par exemple.Autre nouveauté, une grande partie du réseau de serveurs est maintenant de 10gbps. Une liste de tous les serveurs 10gbps (comprenant la France, la Suisse, les USA, etc. ) se trouve ici . A noter aussi l'arrivée d'une extension Chrome ( et bientôt Firefox ) qui offre maintenant un bloqueur pour ces fameuses fenêtres pop-ups de cookies.Sur iOS,permettant d'avoir un accès rapide à la connexion/déconnexion.La version MacOS de Surfshark 3.4.0 améliore également la performance et les transfert de données pour les protocoles OpenVPN et Wireguard.entre votre ordinateur/smartphone et les sites/serveurs que vous consultez, un allié idéal en ces périodes de télétravail. Même votre fournisseur d'accès ne pourras pas accéder à vos informations, qui sont alors chiffrées de bout en bout.. Pour en bénéficier, il faut souscrire à un service, qui va ainsi placer des serveurs dans différents pays afin de contourner les restrictions en place -comme certains jeux/streaming, accessible uniquement dans certaines régions.est donc multiple :A noter queainsi que, un service anti-piratage de compte. Il fonctionne sur un nombre illimité d'appareils incluan les Mac, iPhone, et Apple TV.