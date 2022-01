Intel et Nvidia comparent les i9-12900HK et RTX 3080 Ti mobile à la puce M1 Max d'Apple #CES2022

la plus rapide du marché

les plates-formes de validation de référence Intel

plus tard cette année

Parmi les annonces de Nvidia en dévoilant les performances de ses nouvelles puces et en les comparant sur plusieurs exercices (plus ou moins optimisés) à la puce M1 Max d'Apple.Si le TDP des deux solutions restent assez éloignés (jusqu'à 175W pour la RTX 3080 Ti mobile, contre environ 92W pour la M1 Max lorsque les parties CPU et GPU sont pleinement sollicitées, permettant aux MacBook Pro d'offrir des performances constantes, que la machine soit branchée ou sur la batterie), l, jusqu'à 7x plus rapide que la dernière puce d'Apple selon la moyenne des chiffres de la présentation du constructeur, mettant évidemment en avant ses nouveaux produits. Apple fait d'ailleurs de même lors de ses présentations en dévoilant des chiffres permettant à ses puces de briller sur des exercices pour lesquels elles sont optimisées.(c'est de bonne guerre) en comparant son nouveau processeur Core i9-12900HK embarquant 6 cœurs hautes performances et 8 cœurs économes en énergie pour une fréquence max de 5 GHz à la puce M1 Max, 8 cœurs hautes performances et 2 cœurs économes en énergie pour une cadence max de 3,2 GHz, précisant que(ajoutant que ces conclusions sont basées sur des résultats obtenus sur, sans plus de précisions).Les premiers benchmarks et tests en usage réel permettront d'avoir une idée plus nette des différences entre les puces