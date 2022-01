Litra Glow : un nouvel éclairage LED réglable pour les créateurs de contenu chez Logitech

une lumière équilibrée, à spectre complet, avec des couleurs de qualité cinématographique, pour une apparence naturelle et radieuse sur toutes les teintes de peau

afin de fournir.Le périphérique est alimenté en USB et dispose d'un port USB-C afin d'utiliser le câble USB-C vers USB-A de 150 centimètres fourni, ou d'opter pour un câble plus long et/ou USB-C vers USB-C (plus pratique sur la gamme actuelle de Cupertino).Le panneau LED mesure 9 x 9 centimètres et affiche 102 grammes sur notre balance. Le Litra Glow permettra d'améliorer l'éclairage et ainsi de faciliter le travail de la webcam (intégrée ou non) afin d'offrir une image de meilleure qualité. Il sera possible(ainsi qu'un bouton d'alimentation),, disponible sur macOS (à la manière des Key Light d'Elgato , qui disposent en sus d'une connexion Wi-Fi permettant de gérer l''éclairage sans fil via iOS/iPadOS/macOS).Le pied fourni doté d'un passe-câble permettra d'installer l'éclairage sur un moniteur externe ou un écran d'ordinateur portable, et propose. Il sera également envisageable de fixer l'éclairage sur un autre support grâce à un pas de vis 1/4 de pouce.. Un pack comprenant la webcam StreamCam de la marque et le Litra Glow sera également proposé à 173,99 euros.