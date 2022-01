La puce M1 Max brille aux mains d'un professionnel de la photo

focus stacking

Le photographe professionnel Andrew Hoyle , œuvrant entre autres pour nos confrères de CNET (fourni par son entreprise et ayant plusieurs logiciels de sécurité pouvant légèrement le ralentir) sur plusieurs exercices lors d'un shooting produit effectué avec appareil Phase One XFIQ4 à environ 60 000 dollars et capable de délivrer des clichés de 150 mégapixels.Pour charger 45 clichés au format Phase One .IIQ au sein d'un document Photoshop, les trois machines (M1 Max, M1 et Core-i9) ont respectivement mis 2min44s, 5min, et 4min43 sec (le SSD rapide du M1 Max faisant parler la poudre sur cet exercice), puis l'auto-alignement des 45 clichés a pris (toujours dans le même ordre) 6min24s, 18min20 sec, et 7min15 sec ( le texte et le graphique intervertissent ces deux derniers résultats ), et enfin lede 12 clichés (permettant de fusionner plusieurs images du même produit avec plusieurs mises au point afin d'obtenir une image nette sur tous les plans) a pris 4min36s sur le M1 Max, 6min39s sur le M1, et 16min36s sur le Core-i9.