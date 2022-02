Un bug inoffensif touche le Finder de la bêta de macOS 12.3

Si vous n'avez pas pu attendre pour essayer les intéressantes nouveautés à venir au sein de macOS 12.3 (Universal control, la mise à jour des AirPods depuis un Mac, l'API pour la capture d'écran depuis une application tierce, ou encore les changements apportés au trousseau iCloud) et que vous avez installé la bêta,. En effet, ce dernier affiche de nombreuses alertes indiquant qu'un fichier n'a pas été trouvé (The file can't be found), sans que cela soit lié à un quelconque problème de fichier. Cette version étant une première bêta, il est tout à fait normal de devoir faire avec quelques bugs qui seront certainement corrigés avant le déploiement de la version finale, mais cela permettra tout de même de rassurer les plus anxieux.