Fantastical 3.6 simplifie la planification des réunions

Le logiciel de Flexibits prend en charge nativement les Mac Intel/M1, et cette mise à jour majeure numérotée 3.6 propose une nouvelle vue pour le calendrier ainsi que, comme la possibilité de réserver un créneau libre parmi ceux proposés par l'organisateur, de suggérer des horaires alternatifs lorsque ceux proposés ne conviennent pas (avec une demande d'autorisation de la part du logiciel pour partager vos créneaux libres), l'ouverture d'une page Web pour les personnes n'utilisant pas Fantastical, le tout en améliorant les performances générales et en apportant des correctifs pour les quelques bugs touchant la version précédente.. Le programme nécessite 136,5 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS 13 minimum, une Apple Watch sous watchOS 6.0 minimum, et 56,4 Mo sur un Mac doté d'un processeur 64 bits et de macOS 10.13.2 minimum. L'application comprend des achats intégrés sous la forme d'abonnement mensuel à 5,49 euros, ou annuel à 70,99 euros.