Une société pourrait cracker la puce T2 (mais cela peut prendre très longtemps)

tenter

qui peuvent fournir une justification valable pour son utilisation.

La puce T2 d'Apple comprend un moteur de chiffrement et la firme Passware (via nos confrères de 9to5Mac ) indique avoir trouvé une faille permettant à son logiciel d'obtenir un nombre illimité de tentatives afin de deviner le mot de passe de l'utilisateur. La firme vend alors deux banques de mots de passe, la première comprenant 550 000 sésames couramment utilisés, et la seconde 10 milliards.(d'où l'intérêt d'un mot de passe long et incluant des caractères spéciaux pour les plus méfiants). Passware précise que son logiciel n'est accessible qu'aux gouvernements ou sociétés privéesPour rappel, la puce T2 a été présentée par Apple comme une avancée en matière de sécurité pour les machines Intel qui en sont équipées, comme