Des SSD externes de 4 et 8 To à 1 Go/s chez SanDisk !

Alors que la création de contenu numérique continue de monter en flèche, le besoin de solutions de stockage performantes et de grande capacité se fait de plus en plus sentir pour aider à gérer et à préserver ce contenu. L'élargissement de notre gamme de disques SSD est la première étape pour offrir aux créateurs des solutions de sauvegarde qui offrent la vitesse et la flexibilité dont ils ont besoin pour libérer leur créativité. D'ici l'année prochaine, nous prévoyons de doubler la capacité du SanDisk Desk Drive de 8 à 16 To sur un seul SSD de bureau.