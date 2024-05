Un clavier compact pour Mac à 59€ chez Cherry avec le KW 7100 Mini BT !

Un clavier compact pour Mac chez Cherry

Moonlight White

Un modèle AZERTY à 59€ !

Le clavier KW 7100 BT Mini n'est pas réellement une nouveauté chez Cherry puisqu'il est déjà disponible depuis plus d'un an en version Windows.et permettra de s'offrir un clavier compact disposant d'un marquage adapté sur les touches pour une utilisation sur les Mac et appareils Apple à moindre coût.S'il s'agit bien d'un layout pour Mac,. L'appareil dispose de touches concaves avec un mécanisme à ciseaux Cherry SX silencieux et le constructeur garantit plus de 10 millions de frappes par touche ainsi qu'un marquage durable au laser.L'angle est ajustable grâce à des éléments repliables et le clavier pourra être appairé en Bluetooth avec trois appareils différents avec la possibilité de passer rapidement de l'un à l'autre grâce aux touches dédiées. Le clavier est équipé de 2 piles AAA (le constructeur n'indique pas l'autonomie) et pèse 450 grammes pour des dimensions de 295 x 129 x 16 millimètres.