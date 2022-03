Universal Control est disponible sur iPadOS 15.4/macOS 12.3 ! Retrouvez notre prise en main (vidéo)

Description de la fonctionnalité

moins accrocheur

Activation et réglages

Préférences Système

Moniteurs

Commande universelle

Autoriser l'utilisation du pointeur et du clavier sur tout Mac ou iPad à proximité

Pousser contre le bord d'un moniteur pour se connecter à un Mac ou iPad à proximité

Reconnecter automatiquement à tout Mac ou iPad

Réglages

AirPlay et Handoff

Pointeur et clavier

Le matériel nécessaire

Quel usage ? Limitations ? Différences avec Sidecar ?

disparaîtra

T

plus de deux appareils

Universal Control (ou Commande universelle enfrançais), est une nouvelle fonctionnalité d'iPadOS 15 et de macOS Monterey qui a été montrée pour la première fois lors de la WWDC.La fonctionnalité(ou un trackpad). La fonctionnalité prend également en charge les glisser/déposer entre les machines, ou encore les gestes sur les trackpads/souris compatibles.Sur macOS,. Il sera alors possible d'activer trois options (, et, les deux premières étant activées par défaut, en tout cas au sein de la dernière bêta), afin de permettre à la magie Universal Control d'opérer.L'onglet Moniteurs permettra ensuite, comme pour un moniteur externe,. Cette position sera automatiquement sauvegardée et mise à profit lors de la prochaine connexion (il nous a été possible de placer l'écran de la seconde machine tout autour de l'écran principal, mais pas juste au-dessus).Sur iPadOS,Du côté des Mac,. Pour les tablettes, il faudra disposer d'un iPad Pro, d'un iPad Air 3, d'un iPad 6 ou d'un iPad mini 5 ou plus récent. Attention, la fonctionnalité n'est pas compatible avec les iPhone (l'écran semble encore un peu petit pour ce type d'utilisation)., et ne pas partager une connexion cellulaire et internet. En sans fil, il faudra activer le Bluetooth, le Wi-Fi et Handoff, et il sera également envisageable de connecter les appareils en filaire via USB.Commande universelle est une fonctionnalité permettant aux utilisateurs Apple de faire fonctionner de concert plusieurs appareils de la gamme. Il sera ainsi possible de n'utiliser qu'un seul combo clavier/souris/trackpad, que ce soit celui d'un Mac ou d'un iPad pour contrôler les deux machines (y compris avec les raccourcis clavier), lancer une application sur iPad, une autre sur Mac, et faire passer des fichiers de l'un à l'autre.(et parfois uniquement disponibles sur iPadOS ou macOS, mais pas sur les deux), sans devoir changer de clavier/souris ou passer au tactile. La première fois que vous ferez passer le pointeur d'un périphérique à un autre,, qu'il faudra lui faire franchir afin d'activer le passage fluide de l'un à l'autre.Une fois cela fait, l. Du côté des limitations, il faudra faire avec l'absence de bureau et la gestion des fichiers particulière d'iPadOS. Par exemple, faire glisser un cliché depuis le bureau de macOS vers l'iPad n'ouvrira pas automatiquement Photos ou l'App Fichiers (il ne se passera simplement rien, le fichierde la page d'accueil d'iPadOS). Pour que l'échange fonctionne, il faudra au préalable ouvrir l'application adéquate et glisser le fichier au sein de cette interface avant de pouvoir en profiter.. La première conserve les avantages (et inconvénients) de l'utilisation simultanée de deux systèmes distincts (que ce soit macOS et iPadOS, ou deux machines sous macOS), chacun avec leurs applications et fichiers. Sidecar permet d'étendre l'affichage du Mac sur un iPad (et uniquement dans ce sens), la tablette agissant alors comme un moniteur externe. On peut d'ailleurs lancer en même temps les deux fonctionnalités, mais il faudra alors choisir entre les deux à l'instant(l'ensemble de l'interface d'iPadOS fonctionnant avec Commande Universelle, et le système passant sur Sidecar en choisissant la fenêtre idoine, comme dans l'exemple ci-dessous).(alors que c'est le cas via Sidecar, qui permet également de profiter d'une barre tactile, affichée en permanence ou non), il faudra se contenter du combo clavier/souris. Il ne sera pas non plus possible de faire passer une fenêtre d'application d'un système vers un autre. Enfin, Apple ne précise pas le nombre maximum de Mac et d'iPad qu'il sera possible d'utiliser simultanément via Universal Control, se contentant d'indiquer que la fonction gère(ce qui devrait toutefois s'avérer suffisant pour la grande majorité des utilisateurs).