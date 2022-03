Le dock Thunderbolt 3 Belkin à 199€ (-50€)

L'Express Dock HD de l'accessoiriste Belkin permettra, tout en délivrant 85W à la machine hôte (ce qui devrait être suffisant pour la majorité des portables Apple, excepté les MacBook Pro 16 pouces lancés au galop et alimentant eux-même d'autres périphériques).Le dock offre un port USB-A 3.0 à 5 Gb/s et un port combo audio (entrée et sortie) en mini jack 3,5 millimètres en façade, et deux ports USB-A 3.0 à 5 Gb/s, une sortie audio en mini jack 3,5 millimètres, un port Ethernet Gigabit, deux ports Thunderbolt 3 et une sortie DisplayPort à l'arrière (permettant de brancher en série jusqu'à cinq appareil supplémentaires). L' Express Dock HD de Belkin à 199€ au lieu de 249€