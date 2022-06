du nouveau sur l’Apple Store

Apple précise qu’il y aet donne rendez-vous après la conférence.Historiquement,comme pour les derniers Mac Pro ou des puces Apple Silicon. Cela étant, deux ans après l’annonce des premières puces M1, il est aussi possible qu’Apple présence la seconde génération de son architectures Apple Silicon et quelques nouvelles machines., avec la présentation des nouveaux outils et bibliothèques de programmations, en sus des traditionnelles bêtas d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS, comme chaque année. La partie logicielle reste donc prédominante et il ne faut pas s’attendre à une ribambelles de nouveautés matérielles.