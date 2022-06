Les délais de livraison des MacBook Pro M2 s'allongent jusqu'au 9 août [+ Sondage]

Par ici le débat autour du MacBook Air M2 ! !

En effet, après une frayeur dès l’ouverture des précommandes du tout nouveau MacBook Pro M2 (seulement deux modèles de base disponibles dans les premières heures), la machine a affichéEn tout cas,Ainsi les deux configurations de base affichent toujours une date de livraison au 24 juin, la plupart des options repoussent celle-ci au 4-6 juillet (1-5 juillet dès le départ). Pour les versions avec 24Go de RAM, on passe directement au 2-9 août (1er-8 août au début).Et les explications sont: pas assez de stock, une forte demande, la pénurie de certains composants, le conflit en Ukraine, le retour de la pandémie de Covid-19 et le confinement avec zéro degré de tolérance en Chine... L’usine de Quanta qui fournit la majorité des MacBook Pro 14 et 16 pouces est d’ailleurs largement impactée et n’arrive pas à suivre la demande !