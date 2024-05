Une nouvelle version du malware Atomic Stealer cible les Mac !

Atomic macOS Stealer

Caché au sein de fausses Apps

Le malware macOS Stealer et ses différentes évolutions découvertes cette année ciblent les Mac Intel comme Apple Silicon et sont capables de, comme les mots de passe, cookies, informations de carte bancaire stockées par les navigateurs Google Chrome, Firefox et Brave, l'accès au trousseau de macOS, des données liées aux portefeuilles de cryptomonnaie, les fichiers textes aux formats DOC, TXT, PDF, les images aux formats JPG, PNG, BMP, mais également les fichiers compressés en MP3, ZIP ou RAR, des bases de données, ainsi que des fichiers de la suite bureautique de Microsoft..Comme souvent, les attaquants tente d'infecter leurs cibles en cachant une nouvelle version d'Atomic Stealer (Atomic macOS Stealer, ou AMOS débusquée par les chercheurs d'Intego ) au sein de fausses applications. Ainsi,Ces applications sont la plupart du temps proposées sous forme d'une image disque (fichier .DMG) via des fausses publicités pour ces programmes qui apparaissent comme étant sponsorisés par Google, tout en haut des recherches.Quoi qu'il en soit,, mais certains pourraient tout de même se faire prendre.Pour rappel,, particulièrement si ces derniers exigent votre mot de passe.