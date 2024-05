Une campagne Ulule pour le clavier ergonomique français GDEK !

Une campagne Ulule pour le clavier GDEK

Un clavier ergonomique

Je vous propose un clavier d’ordinateur ergonomique clé en main, adapté à notre morphologie afin d’améliorer le confort de frappe, réduire les risques de développer des troubles musculo-squelettiques et offrir une personnalisation avancée. Mon but est de rendre l’objet le plus accessible possible : ce genre de clavier est en général assez onéreux (souvent plus de 300 €) ou complexe/long à réaliser (de nombreux composants à choisir puis à souder/assembler), ce qui crée une barrière d’entrée importante pour ceux qui souhaiteraient essayer. Ici, les composants sont choisis avec soin et la conception est minimaliste afin de proposer l’essentiel dans un objet sympa et abordable avec de nombreux avantages ergonomiques différents !







Cela fait un an que je l’utilise quotidiennement, j’en suis très satisfait et vous propose donc une version légèrement améliorée de celui-ci (les améliorations prévues ci-dessous ne sont pas garanties ou définitives, elles pourraient évoluer lors de la conception et des essais, la première version est déjà parfaitement utilisable) :



• Changement de contrôleur (le cerveau du clavier) : passage d’un Arduino Pro Micro à un Raspberry Pi RP2040, plus moderne et avec plus de capacités.

• Des longueurs de colonnes légèrement optimisées : les deux colonnes extérieures des auriculaires sont déjà bien décalées vers le bas, mais je pense qu’un décalage légèrement plus important serait encore plus adapté à notre morphologie. C’est qu’ils ne sont pas longs ces doigts !

• Une touche en plus au-dessus du codeur : il y a la place et ça peut servir pour donner un accès direct à une fonction souvent utilisée.

• D’autres positions possibles pour le codeur : peut-être sur la rangée inférieur, ou à l’extrémité supérieure…

Il s'agit d'un clavier en deux éléments séparés afin de pouvoir les positionner de manière optimale. C'est un modèle à la fois minimaliste (il n'y a pas de boitier) et assez complet puisqu'il dispose de molettes cliquables, d'une touche dédiée afin d'accéder à un layout différent (pour le pavé numérique ou les flèches par exemple), et qu'il sera possible de personnaliser l'ensemble (par exemple pour mettre en place la disposition Bépo pour les touches). Si le projet vous intéresse, que vous souhaitez en apprendre davantage et soutenir le créateur du GDEK, rendez-vous sur la page Ulule du projet. Notons que le projet est d'ores et déjà une réussite puisque l'objectif de 1 000 euros récoltés est déjà atteint au moment d'écrire ces lignes.