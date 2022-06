ViewFinity S8 : 2 moniteurs 4K avec dalle mate et USB-C 90W chez Samsung

Samsung annonce ainsi l'arrivée imminente de deux nouvelles références au sein de la gamme ViewFinity avec les S80PB(et donc des pics de luminosité atteignant respectivement 400 et 600 cd/㎡), d'un traitement antireflets certifié UL, de la couverture à 98% de l'espace colorimétrique DCI-P3, d'un temps de réponse de 5 ms de gris à gris, d'un contraste de 1000 pour 1, ainsi que d' un pied permettant de série l'ajustement en hauteur, l'inclinaison et la rotation (petit clin d'œil à Apple).Le design est sobre et les écrans embarquent un port USB-C délivrant jusqu'à 90W (ce qui devrait être suffisant pour l'ensemble de la gamme Apple à l'exception d'un MacBook Pro 16 pouces lancé au galop), un port HDMI, une entrée et une sortie en DisplayPort, un hub de 3 ports USB 3.0 ainsi qu'un port Ethernet Gigabit.