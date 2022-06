Revue de presse MacBook Pro 13" M2 : une machine dans l'ombre du MacBook Air

Scores de gauche à droite, MacBook Pro 13 M1, MacBook Pro 13 M2, MacBook Pro 14

c'était déjà une machine déroutante lorsque nous avons essayé le modèle M1 en 2020. Mais maintenant qu'il y a un nouveau MacBook Air avec un écran plus grand et un design plus moderne, le macBook Pro 13 pouces ressemble un peu à une relique d'une autre époque

Pour rappel, devançant le MacBook Air M2 de quelques semaines,(le MacBook Pro se distingue toutefois en embarquant un ventilateur permettant d'obtenir des performances plus constantes, y compris en usage intensif), tout en conservant le design et la fiche technique (excepté le SoC) de la version M1 (qui elle-même reprenait celui de la génération précédente équipée d'une puce Intel). Ce modèle est donc un peu à part dans la gamme puisque le seul à proposer la Touch Bar (globalement mal-aimée et relique d'une gamme désormais dépassée) et à ne pas disposer d'une encoche.Comme (quasiment) seule la puce change au sein de ce nouveau MacBook Pro , les comparant à la puce M1, ainsi qu'à la version M1 Pro. L'arrivée de cette puce M2 permet également d'apercevoir le schéma d'évolution à venir pour les puces Apple Silicon, avec une version de base dévoilée en premier, avant de décliner chaque génération en Pro/Max/Ultra, permettant ainsi de conserver une gamme cohérente (les puces M2 sont plus récentes, mais restent globalement moins performantes que les M1 Pro/Max/Ultra, sauf lorsqu'un seul cœur est sollicité, comme nous le verront plus loin).En se basant sur les chiffres fournis par Monica Chin de The Verge ou encore ceux de MacWorld , ce qui correspond aux chiffres avancés par Apple. Ces résultats proviennent de tests synthétiques et varient, comme d'habitude, selon les conditions, machines et logiciels utilisés.Lorsque l'on observe, ce qui est tout à fait satisfaisant pour une évolution entre deux générations. Ici aussi, le chiffre varie selon les applications, avec des gains en jeu parfois proches des 50%, et des scores nettement moins impressionnant, voire inexistants, dans certaines conditions. On pourra également noter que, sauf dans les quelques tests synthétiques ne mettant en œuvre qu'un seul cœur,. Nous jugerons plus en détail le surplus de puissance apporté par la puce M2 lorsque cette dernière aura passé notre propre batterie de tests.L'ensemble des journalistes a souligné une autonomie impressionnante (comme pour la puce M1), au point que plusieurs journalistes n'ont pas pu la mesurer avant de devoir publier leur article. Une fois les (bonnes) performances mises de côté,, les journalistes jugeant que(la plupart n'ont pas entendu le ventilateur du M2 se mettre en route, réduisant l'importance de cette différence face au MacBook Air)(ce qui permet d'utiliser pleinement les deux ports),. Selon Devindra Hardawar d' Engadget