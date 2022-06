TweetDeck pour Mac s'arrête demain, quelles sont les alternatives ?

Visit Web

Alors que la Twitter évoquait une importante refonte de son client officiel TweetDeck en début d'année (avec un éventuel nouveau modèle économique lié à un abonnement), les utilisateurs ont eu la surprise de voir une bandeau s'affiché en haut de l'interface depuis le 1er juin,(qui était universelle et tournait nativement sur les Mac Intel et Apple Silicon)(soit demain).Ceux qui étaient habitués à cette interface (il est vrai plutôt pratique) devront donc trouver une alternative avant demain.(il suffit de cliquer sur le boutondu bandeau annonçant la fermeture imminente pour retrouver son compte et les différents réglages). Il sera également possible d'opter pour(choix personnel de votre humble serviteur),, comme une gestion plus poussée des notifications.