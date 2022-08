Le PC portable 17" OLED pliable d'Asus coûtera 3 999€ (sondage)

On peut toujours compter sur Asus pour explorer les nouvelles possibilités techniques, particulièrement au niveau de l'affichage. Après les PC portables dotés d'un second écran ScreenPad Plus et les trackpads ScreenPad (le Lenovo X1 Fold 2499 euros fait 13,3 pouces une fois déplié).La machine dispose d'un pied rétractable permettant de profiter de la machine comme d'un écran portable tactile de 17,3 pouces 2560x1920 (format 4:3, temps de réponse de 0,2 ms, 60 Hz, une luminosité maximum de 257 nits et 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3) intégrant tous les composants couplé avec un clavier/trackpad Bluetooth fourni, ou encore en version pliée (écran de 12,5 pouces) avec le combo clavier/trackpad posé sur la partie inférieure (un clavier virtuel pourrait également s'afficher sur la partie basse). Le Zenbook 17 Fold OLED dispose du CPU Intel Core i7-1250U (10 cœurs, 2 performants et 8 efficients), de 16 Go de LPPDR5, d'un SSD de 1 To, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, de 2 ports Thunderbolt 4, et d'une batterie de 75Wh., soit un tarif assez salé pour les caractéristiques techniques malgré la prouesse technique de sa dalle OLED pliable.A l'image de Samsung pour les portables,, mais ces derniers devront également découvrir par eux-mêmes l'intérêt en usage réel en fonction des logiciels optimisés, et la présence d'éventuels soucis de jeunesse au niveau de la fiabilité. Reste à savoir si ce format trouvera son public et si Apple envisage de proposer un MacBook doté d'une dalle pliable (et tactile) à l'avenir.