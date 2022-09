L'USB 4 Version 2.0 se fait flasher à 80 Gb/s

L'USB Implementer Forum va devoir plancher sur de nouveaux tableaux

Si les périphériques USB 4 ne courent pas les rues, de nombreuses machines disposent d'ores et déjà de ports compatibles,(3 ou 4 selon la machine)L'USB Promoter Group, comprenant des firmes comme Apple, Intel, HP ou encore Microsoft, vient d'annoncer les spécifications de la version 2.0 de l'USB 4 , soit le double de ce que proposent actuellement la version 1.0 de l'USB 4 et le Thunderbolt 3/4 (des rumeurs évoquaient également des débits de 80 Gb/s pour le Thunderbolt 5). L'USB 4 V2.0 s'appuie sur une nouvelle architecture et l'USB Promoter Group indique que les 80 Gb/s pourront être atteints avec des câbles passifs existants prenant actuellement en charge 40 Gb/s, ainsi que via de nouveaux câbles actifs certifiés 80 Gb/s.L'USB 4 V2.0 sera rétrocompatible avec la V1.0, l'USB 3.2, l'USB 2.0 et le Thunderbolt 3, les évolutions de l'architecture permettront également de dépasser les 20 Gb/s en USB 3.2 et d'offrir la gestion des dernières évolutions des normes DisplayPort et du PCIe., ce qui implique que de l'eau risque de couler sous les ponts avant que les premières machines compatibles ne soient commercialisées. Il faudra également mettre de nouveaux logos en place (voir tableau ci-dessus) afin de pouvoir dissiper la confusion des utilisateurs devant les différentes caractéristiques techniques (débits et puissance de charge) des nombreux câbles USB-C disponibles sur le marché.