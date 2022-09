Lenovo présente une version 16" de son PC portable pliable à 3 600€

quelle que soit la façon dont l'appareil est utilisé

(8,6 mm d'épaisseur une fois à plat pour 1,3 kg), une définition de 2 560 x 2024 pixels, une luminosité maximum de 600 nits, la couverture à 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3, un châssis en aluminium 25 % plus fin, dont le dos est composé de matière plastique 100 % recyclée, un processeur Intel Core i7 de 12ème génération, jusqu'à 32 Go de RAM, jusqu'à 1 To de stockage SSD, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, de la 5G en option et trois ports USB-C (dont 2 Thunderbolt 4).Lenovo indique que l'appareil pourra être utilisé entièrement déplié (écran de 16,3 pouces) grâce à la surface tactile ou au stylet, ou bien en configuration semi-pliée avec une dalle supérieure de 12 pouces et une partie inférieure permettant de taper sur un clavier virtuel (un clavier physique est également de la partie). La puce Intel Visual Sensing Controller (VSC) devrait permettre d'offrir une expérience fluide à l'utilisateur,(3 999 euros pour l'Asus).