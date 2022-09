Un iPad sur le bureau, podcasts, Twitter : la Reine Elizabeth, entre tradition et modernité

Une reine très connectée

« Je suis très reconnaissante pour les nombreux messages numériques bienveillants, je l'ai reçus et je voudrais vous remercier tous pour votre gentillesse » Elizabeth II

Jony Ive distingué par la Reine

Sir

Emprunt de traditions séculaires,. Si le prince Philip préférait les Range Rover, son épouse était elle, très alertes des dernières innovations, notamment d'Apple -elle réclamait déjà un iPad en 2011.L'image ci-dessus avait été publié par le compte twitter officiel de sa Majesté en 2016,. Suite à des problèmes de santé, elle avait notamment posté sur les réseaux sociaux le message suivant :On apprendra en 2018, par David Somers, le directeur des haras de Sandringham, qu'elle aimait, chacune équipée de caméras CCTV, afin de s'assurer de la bonne santé de ses chevaux. Elle aurait même assisté aux naissances de ses poulains à distance, lorsqu'elle était en déplacement !Le 1er janvier 2012, la Reine Elizabeth avait également anobli Jonny Ive en étant promupour services rendus au design et à l'entreprise. Depuis ce jour, il faudra rajouterdevant le patronyme de l'ex-designer en chef d'Apple.Mais ce n'est pas tout !. A l'époque, le Prince Andrew lui avait aussi suggéré d'acheter un iPod argenté de 6Go, histoire de stocker ses différentes interventions -et bien au delà. Elle trouvait alors le dispositif très facile à utiliser et elle n'aurait pas manque de s'en servir pendant des années.