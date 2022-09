Le hub USB-C HyperDrive conçu pour l'iMac M1 à 34€ (-15€)

Des ports en façade pour l'iMac M1

Les iMac M1 sont de belles machines au design minimaliste pensées pour trôner sur un bureau avec un seul câble à brancher pour l'alimentation. Toutefois, il est parfois nécessaire de connecter quelques périphériques et les ports situés au dos (et uniquement en USB-C/Thunderbolt) ne sont pas forcément très accessibles.Ce hub USB-C HyperDrive se fixe via une système de pince et de molette sur lede l'iMac M1 (il est uniquement compatible avec ce modèle). Le hub dispose de deux ports USB-C à 5 Gb/s, de deux ports USB-A à 5 Gb/s, et d'un port USB-A offrant une charge à 7,5W.. Notons qu'un modèle 6-en-1 avec un lecteur de cartes SD UHS-I, un lecteur de cartes Micro SD UHS-I un port USB-C à 5 Gb/s, deux ports USB-A à 5 Gb/s (dont un fournit une alimentation jusqu'à 7,5 W) en façade et un port HDMI 4K à 60 Hz à l'arrière est également proposé à 69,90 euros au lieu de 79,90 euros.