L'excellent microphone USB-C Wave:3 d'Elgato à 129€ (-40€), Wave:1 à 52€ (-47€)

Clipguard

Elgato s'est appuyé sur l'expérience des autrichiens de Lewitt pour la conception du Wave:3 , et. Ce microphone (que j'utilise tous les jours) permet d'obtenir des enregistrements clairs et définis sur l'ensemble du spectre, La directivité cardioïde, c'est-à-dire sensible aux sons provenant de l'avant du microphone tout en limitant la captation de ce qui provient de l'arrière, en fait un périphérique intéressant pour le streaming ou les podcasts, ou encore pour l'enregistrement d'instruments., un filtre d'atténuation multicouche pour limiter la nuisance des plosives et des sifflantes (B, P, K,T, S, CH), un mode- afin d'éviter la distorsion (), un pratique capteur capacitif pour couper le son capté par le microphone (la bague du bouton passe alors au rouge) et, permettant de régler le gain, le niveau du casque, et le mix entre le micro et le playback, et dispose d'un convertisseur 24-bit/96 kHz.Il sera alors possible de profiter de 9 canaux séparés (qui pourront être attribués à des microphones, ou n'importe quelle application), ainsi que deux mixs différents en sortie (un pour l'utilisateur, et un pour ce qui sera diffusé aux auditeurs). Chaque piste dispose de deux faders permettant d'ajuster le niveau pour chaque mix, et il est possible d'écouter le mix de son choix.Dernier point, le Wave:3 fonctionne également sur un iPad et offre par la même occasion une sortie casque aux modèles qui en sont dépourvus, parfait pour créer en toute sérénité.A noter qu'Elgato propose également une version légèrement moins haut de gamme avec le Wave:1 (24-bit/48kHz, mute en façade, pas de bouton multifonction) actuellement proposé en promotion à 52,99 euros.