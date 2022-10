TextFridge : l'App pour conserver les textes fréquemment utilisés s'améliore

Guy Marandon, développeur et lecteur de Mac4Ever, propose une mise à jour de son application TextFridge sur le Mac App Store afin de. Cette nouvelle version numérotée 1.4.0 propose une interface remaniée et plus claire, avec une gestion via l'icône de la barre des menus simplifiée, et permet désormais d'insérer la date ou l'heure dans le texte d'une ligne (une trentaine de langues, formats au choix) tout en actualisant l'information à chaque utilisation TextFridge est d'ores et déjà disponible sur le Mac App Store contre 0,99 euros et nécessite 9,6 Mo d'espace de stockage libre sur une machine sous macOS 10.10 minimum.